Le procureur de Nancy en charge de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia (archives de 2009). — JEFF PACHOUD / AFP

La fin d'une affaire rocambolesque. La petite Mia et sa mère ont été retrouvées dans un squat en Suisse, a indiqué le parquet ce dimanche matin. On était sans nouvelle de la fillette, enlevée mardi par trois hommes dans un village des Vosges, à Poulières, où réside sa grand-mère maternelle. Cette dernière avait été désignée en janvier « tiers de confiance » par la justice.

D'après le procureur, qui a donné une première conférence de presse ce dimanche matin, la fillette est en bonne santé. La Protection judiciaire de la jeunesse a été mandatée pour la récupérer et la remettre à sa grand-mère maternelle. La mère a été placée en garde à vue. Elles ont toutes deux été retrouvées vers 10h45 dans une usine désaffectée à Sainte-Croix.

Un homme de 43 ans, soupçonné d’avoir participé à la préparation de l’enlèvement, devait être déféré ce dimanche avec les quatre autres suspects interpellés mercredi et jeudi à Paris et en région parisienne, a précisé le procureur plus tôt dans la matinée. Contrairement à ces quatre hommes qui « ont participé à l’expédition dans les Vosges, le cinquième n’y était pas mais il a contribué à sa préparation », a déclaré le magistrat.

Les ravisseurs affirment avoir agi sur demande de la mère

Les suspects doivent être présentés dimanche matin à un juge d’instruction de Nancy en vue de leur mise en examen. A l’issue de ces présentations, le magistrat tiendra une brève conférence de presse. Le parquet de Nancy est saisi de cette affaire, la qualification d'« enlèvement d’une mineure de 15 ans en bande organisée » exigeant une compétence spécifique dont est dépourvu le tribunal d’Épinal, saisi dans un premier temps.

Mia, 8 ans, avait été enlevée mardi par trois hommes, par ruse et sans violence, alors qu’elle était hébergée aux Poulières, un village vosgien situé à une trentaine de kilomètre d’Epinal. Les ravisseurs présumés ont affirmé avoir agi à la demande de la mère de l’enfant qui voulait récupérer sa fille.