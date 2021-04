Le 10 octobre 2019, l'hôtel de police de Bordeaux —

Le samedi 10 avril, un retraité de 68 ans était découvert mort, après un passage à tabac, dans une paisible résidence de Floirac.

Cinq suspects, quatre hommes et une femme, ont été interpellés jeudi et vendredi.

Les quatre hommes, dont un déjà connu de la justice pour des faits de violence, ont été mis en examen et écroués dans la nuit, annonce ce dimanche le parquet de Bordeaux à « 20 Minutes ».

C’est une affaire que le parquet de Bordeaux n’hésite pas à qualifier de « sordide ». Le samedi 10 avril dernier, un retraité de 68 ans était retrouvé mort, roué de coups, dans une paisible résidence de Floirac, dans la banlieue de Bordeaux.

L’enquête a mené à l’interpellation ces derniers jours de cinq jeunes originaires de la métropole bordelaise, quatre hommes et une femme, placés en garde à vue jeudi et vendredi par les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire de Bordeaux. Ce dimanche matin, le parquet de Bordeaux indique à 20 Minutes que les quatre hommes ont été mis en examen du chef d’homicide volontaire et placés en détention provisoire tard dans la nuit de samedi à dimanche. La jeune femme, « contre laquelle il y a actuellement des charges insuffisantes, a été placée sous le statut de témoin assisté. » Une information judiciaire avait été ouverte samedi.

« Homicide commis avec soudaineté et brutalité »

Dans un communiqué diffusé ce dimanche midi, la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie précise qu'il était environ 19 heures, le samedi 10 avril, « lorsqu'un habitant de la résidence Edgar Degas à Floirac entendait un bruit sourd semblant provenir des locaux techniques (...) Il sortait de son appartement et découvrait alors le corps d'un homme, rapidement identifié comme étant celui d’un résident des lieux. Allongée au sol et sur le dos, la victime présentait un traumatisme facial important. Malgré la tentative de réanimation des voisins venus porter assistance au premier témoin de la scène et l’arrivée rapide sur les lieux des pompiers, le décès de la victime était constaté quelques minutes plus tard. »

Le médecin légiste requis pour procéder à la levée de corps « excluait toute cause accidentelle de décès par chute et constatait que le décès était dû à un ou plusieurs coups volontaires ayant entraîné des fractures au niveau du nez, des yeux et des lèvres. » La présence de taches de sang en projection sur le mur « induisaient que la victime avait pu être frappée alors qu'elle se trouvait étendue au sol. »

L'hypothèse d'une mauvaise rencontre avec une personne qui aurait été dérangée et surprise par la présence de la victime était rapidement privilégiée, « l’homicide de la victime ayant manifestement été commis avec soudaineté et brutalité. » L’autopsie de la victime confirmait cette thèse, aucune lésion de défense n’ayant été relevée. Le médecin légiste concluait à un décès du à un œdème cérébral post-traumatique suite à un fracas facial majeur, conséquence de l’action de tiers.

Ils expliquent leur geste par « un soit-disant propos déplacé de la victime »

Le mardi suivant les faits, les policiers recueillaient le témoignage d’une personne désirant garder l’anonymat indiquant qu'un individu demeurant à Cenon se serait vanté d'être l'auteur des faits. Les enquêteurs de la police judicaire identifiaient un homme de 21 ans comme étant susceptible de correspondre à l'individu dénoncé. Celui-ci était interpellé jeudi à Andernos et placé en garde à vue. Deux autres mis en cause, âgés de 21 et 20 ans, étaient interpellés à Bordeaux le même jour et placés respectivement en garde à vue. Le lendemain, un couple âgé de 20 et 21 ans se présentait au commissariat de police et étaient à leur tour placés en garde à vue.

« Les cinq mis en cause reconnaissaient leur présence sur le lieu des faits et admettaient avoir porté des coups à la victime, à l’exception de la seule jeune femme présente sur les lieux qui niait toute brutalité à l’encontre de la victime. Ils expliquaient leur geste par un soit-disant propos déplacé de la victime à l’égard de la jeune femme du groupe et niaient toute intention homicide. »

Un des suspects déjà connu pour des faits de violence

A ce stade de l’enquête, les suspects « ne sont absolument pas dans la reconnaissance du meurtre ; ils reconnaissent a minima des faits de violence » indique le parquet de Bordeaux à 20 Minutes. « On est sur un acte gratuit qui part, selon leur point de vue, d’un malentendu entre eux et la victime. » Malentendu qui aurait enclenché un déchaînement de violence contre le sexagénaire.

Parmi les suspects, un seul a un casier judiciaire. « Il s’agirait de l’auteur principal, poursuit le parquet. C’est un ancien mineur que l’on a déjà connu au tribunal des enfants, qui a déjà été condamné et incarcéré pour des faits de violence, et il devait de nouveau être jugé en juin pour des faits similaires. On est sur un profil de réitérant. Les autres, non, ce sont des jeunes désœuvrés. » « L’instruction va permettre de déterminer le rôle de chacun des protagonistes » assure encore le parquet.