Coronavirus : Le test obligatoire pour prendre le train expérimenté en Italie — 20 Minutes

Devra-t-on toutes et tous bientôt présenter un test covid négatif pour voyager ? C’est l’orientation que semble prendre l’Italie avec la mise en place de trains « Covid free » entre Milan et Rome. Les voyageurs, mais aussi les conducteurs et contrôleurs doivent présenter un test négatif avant de pouvoir monter à bord. Ils peuvent faire un test PCR ou antigénique , mais il doit dater de moins de 48 heures.

Les voyageurs peuvent être testés juste avant le départ dans un centre de la Croix-Rouge proche de chaque gare. En cas de résultat positif, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia s’engage à rembourser intégralement le billet.

Permettre la reprise du tourisme

Même les personnes vaccinées doivent avoir fait le test. Car l’enjeu de ce dispositif est surtout psychologique (et économique). Le but : retrouver la confiance des voyageurs et permettre la reprise du tourisme.

Le dispositif est pour l’instant réservé à la liaison directe entre Milan et Rome mais elle pourrait ensuite être étendue à travers le pays. En 2020, l’Italie a enregistré une baisse de 50,9 % du nombre de touristes séjournant dans des hôtels ou auberges.