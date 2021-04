Le professeur Didier Raoult, à Paris le 16 septembre 2020. — RETMEN

​Invité à s’exprimer sur la situation sanitaire par la chaîne d’information BFMTV ce vendredi, le professeur Didier Raoult a profité de cet entretien pour faire à nouveau la promotion de l’hydroxychloroquine, dont l’inefficacité contre le Covid-19 a pourtant été démontrée.

Le médecin marseillais a par ailleurs déclaré que la mortalité des personnes de moins de 65 ans avait été inférieure en 2020 par rapport aux années précédentes.

La hausse de mortalité chez les moins de 65 ans en France a été « négligeable » en 2020, confirme l’Insee dans une étude publiée en janvier dernier, avec +2 % pour les 50-64 ans, -1 % pour les 25-49, et -6 % pour les moins de 25 ans.

667.400 décès, toutes causes confondues, ont toutefois été enregistrés en 2020 en France, soit 9 % de plus qu’en 2018 ou 2019, selon l’Insee.

Alors que la France vient de passer le triste cap des 100.000 morts liés à l’épidémie de Covid-19, le professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée de Marseille, était invité ce vendredi par BFMTV a s’exprimer sur la situation sanitaire dans l’Hexagone.

« 100.000 morts, êtes-vous d’accord pour dire qu’il s’agit d’une énorme catastrophe sanitaire ? », demande le journaliste Bruce Toussaint. « Il faut se méfier des mots, tempère le professeur, est-ce qu’un mort vaut un mort ? […] Si vous prenez les gens de moins de 65 ans, il est mort moins de gens en 2020, qu’en 2019 et en 2018. »

Si le professeur Didier Raoult est connu pour ses prises de paroles controversées, notamment à propos de l’hydroxychloroquine – un antipaludéen dont l’inefficacité contre le Covid-19 a été démontrée –, le directeur de l’IHU Méditerranée est dans le vrai quant à la mortalité des moins de 65 ans en France.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a mis en place un suivi de la mortalité, toutes causes confondues, à partir du mois de mars 2020, qui marque le début de l’épidémie de Covid-19 en France. Le 15 janvier dernier, l’Insee publiait ainsi les premières estimations provisoires du nombre de décès en 2020.

Une hausse de la mortalité « négligeable » chez les moins de 65 ans

Si « 667.400 décès toutes causes confondues sont enregistrés en 2020 en France, soit 9 % de plus qu’en 2018 ou 2019 », note l’institut, « la hausse de mortalité a concerné uniquement les personnes âgées de 65 ans et plus », avec une augmentation de 10 % « quelle que soit la tranche d’âge ».

En deçà de 65 ans, la hausse de mortalité est négligeable, explique l’Insee. Si une hausse de 2 % a été enregistrée pour les 50-64 ans, on observe une baisse de 1 % pour les 25-49 ans et une baisse de 6 % pour les moins de 25 ans.

Ces données sont toutefois à relativiser : les personnes de plus de 65 ans représentent 93 % des décès liés au Covid-19 enregistrés en France depuis le début de l’épidémie, selon Santé publique France.

Quid de 2021 ?

Selon les chiffres publiés le 9 avril par l’Insee, le nombre de décès, tous âges confondus, est supérieur de 6 % en France sur la période du 1er janvier au 29 mars 2021 par rapport à la même période de 2019.

Evolution par rapport à 2019 du nombre de décès cumulé selon l’âge - Capture d'écran - INSEE - T.H.

Encore une fois, celui-ci n’augmente que pour les personnes âgées de plus de 65 ans. L’institut observe ainsi une baisse du nombre de décès de 4 % pour les 50-64 ans, de 9 % pour les 25-49 ans, et de 16 % pour les moins de 25 ans.