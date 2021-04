CONFINEMENT Le confinement et le couvre-feu ont favorisé les cas de violences sexuelles

49.000 personnes, en majorité des femmes, ont défilé samedi à Paris contre les violences sexistes et sexuelles. — Thibault Camus/AP/SIPA

Depuis le début de la crise sanitaire, les signalements de violences sexuelles sur la plateforme mise en place par le gouvernement en 2018 ont fortement augmenté, rapporte Le Figaro, ce vendredi.

Depuis 2018, les victimes ou témoins de violences sexuelles peuvent déposer un signalement sur la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr, ouverte 24 heures sur 24, spécialisée dans les agressions sexuelles et sexistes.

Plus de 2.500 signalements depuis janvier

« Depuis le 1er trimestre 2021, les affaires des violences conjugales, de viols et d’agressions sexuelles ont donné lieu à près de 3.500 conversations écrites via des « chats », soit près du double par rapport à la même période de l’année précédente », confie le commandant Sandrine Masson, chef de l’unité de police exclusivement dédiée à l’étude des signalements enregistrés sur la plateforme. Depuis la sortie du livre La Familia Grande de Camille Kouchner, les signalements se font aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MeetooInceste, qui a permis d’ouvrir 169 enquêtes de pédocriminalité.

La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, doit se rendre, ce vendredi, à la brigade numérique de Rennes en charge de la plateforme, dont la fréquentation a bondi de 280 % en un an. Depuis 2018, cette brigade, surnommée la « B-Num », a répondu « à 460.000 sollicitations de toutes sortes, dont 6.500 portants sur les violences sexuelles et sexistes », explique Le Figaro. Selon nos confrères, 2.696 signalements ont été effectués sur la plateforme depuis le début de l’année et 1.868 victimes ont été prises en charge.