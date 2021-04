Des manifestants demandent justice à Chicago le 15 avril 2021 après la mort du jeune Adam Toledo. — Ashlee Rezin Garcia/AP/SIPA

Les images sont terribles. Depuis 15 jours et la mort du jeune Adam Toledo, tué le 29 mars par la police, la colère monte à Chicago. Et après la publication de la vidéo filmée par la bodycam du policier (disponible ici, attention, les images sont choquantes), la maire Lori Lightfoot a appelé au calme, jeudi, redoutant des manifestations et de possibles débordements, en plein procès de Derek Chauvin et quatre jours après la mort de Daunte Wright à Minneapolis. Adam Toledo tentait de s’enfuir aux côtés d’un homme de 21 ans appartenant à un gang. Contrairement à ce qu’avaient d’abord indiqué les autorités, l’adolescent ne semblait pas tenir de pistolet quand il a levé les mains en l’air. Une arme a toutefois été retrouvée à proximité. Il semble que le collégien s’en soit débarrassé une fraction de seconde avant d’être abattu.

Bolsonaro contre Lula, on y va tout droit. La Cour suprême du Brésil a pris jeudi une décision très favorable à Luiz Inacio Lula da Silva en confirmant l’annulation des condamnations pour corruption de l’ex-président de gauche, le rendant éligible pour la présidentielle de 2022. « Avec cette décision de la Cour suprême, Lula est candidat », a réagi immédiatement le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, laissant entendre que la population devrait s’inquiéter pour l'« avenir du Brésil » si l’icône de la gauche revenait au pouvoir. Par une large majorité de 8 contre 3, les juges réunis en séance plénière ont confirmé la décision du juge Edson Fachin, qui avait estimé début mars que le tribunal de Curitiba (Sud) ayant condamné Lula dans deux procès n’était « pas compétent ».

Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront « probablement » besoin d’une troisième dose d’ici six mois à un an, puis sans doute d’une injection chaque année, a affirmé le patron du géant pharmaceutique américain, ce jeudi.

« Une hypothèse vraisemblable est qu’une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé », a indiqué Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques par la chaîne CNBC.