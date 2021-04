Emmanuel Macron à l'Elysée le 6 avril 2021 (illustration). — Raphael Lafargue-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que le cap des 100.000 morts du Covid-19 est sur le point d’être franchi en France, le président de la République va faire une nouvelle fois le point sur la crise sanitaire aujourd’hui. Pour cela, Emmanuel Macron va réunir en visioconférence une quinzaine de maires « représentatifs des territoires et des sensibilités politiques », a indiqué l’Elysée mercredi. Ces échanges, prévus à partir de 16 heures, seront l’occasion d’aborder « le déploiement de la stratégie vaccinale, les perspectives de réouvertures, le plan de relance ainsi que la préparation des élections régionales », fin juin. Le président de la République doit ensuite animer une réunion ministérielle pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés à cause de la crise du Covid-19.

On en sait un peu plus sur le retrait des troupes étrangères d’Afghanistan. Comme les Etats-Unis, les alliés de l’Otan ont annoncé leur décision de commencer le retrait de leurs forces engagées dans le pays d’ici au 1er mai. Affirmant avoir « rempli l’objectif » en Afghanistan, le président Joe Biden a promis mercredi que le départ des troupes américaines ne serait pas « précipité », et exhorté les talibans à tenir « leur engagement » à ne pas menacer les Etats-Unis. La date choisie pour achever le retrait est en outre particulièrement symbolique, puisqu’il s’agit du 11 septembre.

Le PSG connaît désormais son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le vice-champion d’Europe en titre affrontera Manchester City, qualifié mercredi aux dépens du Borussia Dortmund d’Erling Haaland (2-1), un score identique au quart de finale aller. Les Citizens, mal embarqués après un but de Jude Bellingham (15e, 1-0), ont obtenu la qualification sur un penalty de Riyad Mahrez (55e, 1-1) et un missile de Foden (75e, 2-1). Le premier match contre Paris est prévu au Parc des Princes le 27 ou le 28 avril, avant le retour la semaine d’après en Angleterre.