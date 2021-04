EPIDEMIE Le Covid-19 a provoqué 99.508 décès en un peu plus d'un an

Coronavirus : Presque 6.000 malades en réanimation (Illustration) — Eric Dessons/JDD/SIPA

La France comptait presque 6.000 malades du Covid-19 dans les services de réanimation mardi et près de 32.000 personnes hospitalisées, selon les chiffres des autorités sanitaires.

Actuellement les services de réanimation, qui traitent les formes les plus graves de la maladie, accueillent 5.952 patients (contre 5.916 lundi). Un chiffre jamais atteint depuis la première vague de l'épidémie de coronavirus en avril 2020, qui avait dépassé les 7.000 malades en soins critiques.

324 nouveaux décès en 24 heures

Le nombre d'admissions en réa sur vingt-quatre heures, à 555 (contre 492 lundi), est aussi plus élevé que le plus haut de la deuxième vague, qui avait connu un pic de 540 admissions, selon les chiffres de Santé publique France. A l'heure actuelle, la capacité des services de réanimation dans les hôpitaux français a été portée à 8.000 lits, toutes pathologies confondues. Ils sont occupés à 90%.

Le nombre de personnes hospitalisées, avec 31.926 malades, reste en revanche sous le plus haut de la deuxième vague (à plus de 33.000 en novembre). Le nombre d'hospitalisations sur sept jours, qui fournit une tendance plus fiable que les chiffres quotidiens, est en progression à 14.715 admissions.

On a enregistré 39.113 nouveaux cas en vingt-quatre heures. Le coronavirus a provoqué 99.508 décès en un peu plus d'un an, avec 324 personnes emportées par le coronavirus depuis lundi.