Le National Covid Memorial Wall en hommage aux victimes du coronavirus à Londres, au Royaume-Uni. — Frank Augstein/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un sombre cap pour le Vieux continent. La pandémie de coronavirus « en pleine expansion » dans le monde selon l’OMS, a fait plus d’un million de morts en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé. C’est exactement un tiers du bilan mondial qui approche des 3 millions de morts. La France, elle, devrait franchir dans les prochains jours le seuil des 100.000 décès, alors que 385 personnes sont mortes lundi et que 5.900 personnes se trouvent en réanimation. « Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie », a déclaré Maria Van Kerkhove, la responsable technique à l’Organisation mondiale de la santé de la lutte contre le Covid-19.

C’est l’équivalent de plus de 400 piscines olympiques. Le Japon va rejeter à la mer, après traitement, de l’eau issue de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, a annoncé mardi le Premier ministre Yoshihide Suga, malgré l’opposition que rencontre ce projet. Cette décision met un terme à sept années de débats sur la manière de se débarrasser de l’eau provenant de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires entrés en fusion après le gigantesque tsunami du 11 mars 2011. Les voisins du Japon, avec qui Tokyo entretient des relations houleuses sur fond de contentieux historique, ont aussi manifesté leur mécontentement, la Chine ayant communiqué lundi ses « sérieuses inquiétudes ». L’eau ne peut pas être débarrassée du tritium, un isotope radioactive dangereux pour la santé humaine à très haute dose.

Appels au calme, couvre-feu, soldats de la Garde nationale : les autorités américaines ont renforcé la sécurité à Minneapolis pour empêcher la ville de s’embraser après la mort d’un jeune Afro-Américain abattu par la police en plein procès de Derek Chauvin, jugé pour le meurtre de George Floyd. La police a diffusé, lundi, des images de l’intervention (attention, elles sont choquantes). Et plaide pour une « décharge accidentelle ». « Je vais te Taser », avertit d’abord la policière, mais qui sort son pistolet dans la foulée. « Je vais te Taser », répète-t-elle, avant de crier « Taser, Taser, Taser ! » pour annoncer une décharge. Mais elle fait en fait feu une fois avec son arme puis crie aussitôt : « Oh shit, I shot him » («Oh merde, je viens de lui tirer dessus »).