Le Prodiss (Syndicat du spectacle musical et de variété) a écrit lundi une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour demander la validation d’un concert-test, pour aider le secteur des musiques actuelles impacté par la crise sanitaire du Covid-19.

« Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec l’AP-HP (l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris) à une expérimentation : le projet Ambition Live Again. Mais pour que ce concert-test puisse voir le jour, il faut que le protocole soit validé. Monsieur le président, nous avons besoin de votre aide », peut-on lire sur le compte Twitter du Prodiss, qui publie ce courrier.

Alors que des concerts-tests se sont déjà tenus à Barcelone ou à Amsterdam, ce dossier est devenu un serpent de mer en France. Deux projets sont notamment lancés, à Marseille (au Dôme, sous l’égide de l’Inserm, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et du Sma, Syndicat des musiques actuelles) et à Paris (à Bercy, sous l’égide de l’AP-HP et du Prodiss), et sont sans cesse repoussés depuis les premiers calendriers proposés (février et mars, respectivement).

Indochine et IAM sont volontaires

A Bercy, le groupe Indochine veut participer à l’expérimentation. « On veut le faire, pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu’aller dans un concert (avec masques), ce n’est pas risqué, a expliqué récemment le leader du groupe Nicola Sirkis. Nous sommes prêts, nous attendons le signal des autorités ».

A Marseille, IAM s’est porté volontaire. « Avec des masques, des jauges adaptées, un concert n’est pas plus contaminant que le métro, le train, l’avion ; on est montés en TGV sur Paris, c’était un "live" de gens très stressés (rires) », avait dernièrement exposé Akhenaton, leader du groupe de rap emblématique.

Pour une réouverture des salles à l’automne

Ces concerts-tests n’entrent pas en ligne de compte pour cet été - nombre de gros festivals comme les Eurockéennes, ont déjà annulé – mais pour préparer une éventuelle réouverture des salles de concerts debout cet automne.

« Les protocoles sanitaires sont bouclés et transmis aux autorités, pour validation, indiquait récemment Malika Seguineau, du Prodiss. C’est maintenant qu’il faut anticiper. Nous avons un temps lent de redémarrage. Si on nous dit "oui" seulement en septembre, c’est trop tard, il n’y aura rien en 2021 ».