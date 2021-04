FAKE OFF Un montage photo prétend dénoncer la manipulation d'images opérée par plusieurs médias anglophones dans le cadre de reportages sur le Covid-19

Un hôpital de Bologne (Italie) confronté au Covid-19 (illustration). — Gianni Schicchi/IPA/SIPA

Quel meilleur moyen, pour faire croire à une situation de crise dans les hôpitaux, que d'utiliser des images tirées d'un autre pays ?

C'est, en substance, ce que dénonce un montage photo viral sur les réseaux sociaux, affirmant que deux médias anglophones ont utilisé des images filmées en Italie pour illustrer la situation des hôpitaux new-yorkais et australiens face à l'épidémie de coronavirus.

Les deux chaînes concernées avaient bien utilisé ces images hors contexte sans le préciser, mais ont chacune évoqué une erreur.

Et si les hôpitaux, de par le monde, exagéraient l'ampleur du nombre de patients hospitalisé en raison du Covid-19 grâce au coup de pouce de médias utilisant les mêmes images anxiogènes, quitte à les sortir de leur contexte ?

Telle est en tout cas la conviction partagée par de nombreux internautes de différents pays à la vue d'un montage photo relayé sur les réseaux sociaux. Celui-ci montre trois captures d'écrans issues d'une même séquences sur lesquelles une médecin (ou une infirmière) traverse une salle d'hôpital aux lits remplis de patients. Chacune est attribuée à une source différente : « CBS à propos de New York le 25 mars », « Sky News dans un reportage sur l'Italie le 22 mars », « 7News Melbourne au sujet des hôpitaux [de l'Etat de Victoria] le 18 juillet ».

« Regardez encore la supercherie ces 3 photos des États-Unis, de l'Italie et de l'Australie sont exactement les mêmes ? », dénonce l'une des versions françaises de ce montage.

Cette séquence a bien été diffusée dans un programme matinal de la chaîne américaine CBS le 25 mars : on la retrouve à partir de 1'23 dans le reportage ci-dessous, consacré à la situation hospitalière de crise que traversait New York en mars 2020.

Si l'essentiel du reportage utilisait, en guise d'illustration, des images des hôpitaux new-yorkais, une brève séquence a bel et bien été tournée dans un hôpital italien : la chaîne Sky News l'avait diffusée dans un reportage au titre évocateur (« La ville la plus touchée d'Italie entend vous montrer comment le Covid-19 affecte ses hôpitaux ») filmé à Bergame, en Lombardie. On la retrouve à partir de 2'27 dans cette vidéo.

Le surprenant mélange d'images opéré par CBS News n'avait pas manqué d'être signalé sur Twitter à la chaîne, qui s'est empressée de plaider auprès de Fox News une « erreur d'édition » tout en expliquant avoir « agi immédiatement pour supprimer cette séquence de toutes les plateformes et émissions ».

De son côté, la chaîne australienne 7News Melbourne a bien diffusé le même bref extrait en juillet dernier dans un reportage consacré aux hôpitaux de l'Etat de Victoria. Là encore, un porte-parole du média a déploré « une erreur malencontreuse en phase d'édition au cours d'une journée d'actualité frénétique » tout en soulignant que le passage litigieux avait « été supprimé en ligne dès qu'une alerte a été donnée sur cette erreur ».