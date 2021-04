Les autotests sont en vente en pharmacie dès ce lundi. — SYSPEO/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une nouvelle arme dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Les autotests de dépistage du Covid-19 seront disponibles dans 6.000 pharmacies dès ce lundi. Destinés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, ils seront déployés progressivement dans toutes les officines. Moins invasifs et désagréables que les tests naso-pharyngés profonds, ils consistent en un prélèvement nasal avec un écouvillon à enfoncer de 2 à 3 centimètres dans la narine qu’il faut ensuite tremper dans un réactif. Le résultat est délivré en quinze à vingt minutes. Tout autotest positif devra ensuite faire l’objet d’une confirmation par test PCR.

Les autotests seront délivrés gratuitement, sur justificatif, aux salariés à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi qu’aux accueillants familiaux accompagnant ces personnes à raison de deux par semaine, indique le ministère de la Santé sur son site. Les particuliers pourront aussi se les procurer au prix plafonné à 6 euros, puis à 5,20 euros à partir du 15 mai.

Le mois de ramadan, qui a lieu une nouvelle fois dans le contexte particulier lié à la pandémie, commencera mardi en France, a indiqué ce dimanche la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la mosquée Chems-eddine Hafiz a confirmé cette date lors d’une rencontre dimanche soir avec plusieurs fédérations de mosquées destinée à fixer la date, même si cette dernière avait été annoncée il y a dix jours par le Conseil français du culte musulman (CFCM). Le ramadan s’achèvera par l’Aïd el-Fitr, la « fête de la rupture du jeûne » qui aura lieu le 13 mai.

Sept religieux catholiques, cinq Haïtiens et deux Français, ont été enlevés ce dimanche à Haïti, a indiqué le porte-parole de la Conférence des évêques de ce pays pauvre des Caraïbes en proie à une forte insécurité. Le groupe a été kidnappé dans la matinée alors qu’il « se rendait à l’installation d’un nouveau curé » à la Croix-des-Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, a expliqué le père Loudger Mazile. Les ravisseurs réclament un million de dollars de rançon, a-t-il précisé. Le groupe comprend une religieuse et quatre prêtres haïtiens et deux Français, une religieuse et un prêtre.