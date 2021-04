La vaccination contre le Covid-19 s'accélère — Canva / 20 Minutes

Confinés mais informés. Si vous avez envie de voir un peu plus loin que vos 10 kilomètres, voici notre sélection d’actualité nationale et internationale.

La vaccination ouverte aux plus de 55 ans dès ce lundi

Accélération. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé dans le Journal du dimanche que la vaccination serait ouverte dès ce lundi aux plus de 55 ans. Il a expliqué que ce serait possible grâce à deux vaccins, celui d’AstraZeneca pour « tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir », et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi. Ce dernier sera proposé « par cohérence et souci d’efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions ».

La Reine Elisabeth II ressent « un grand vide » avec la mort du Prince Philip

Deux jours après le décès de son mari, la reine Elisabeth II a dit ressentir « un grand vide dans sa vie », a indiqué ce dimanche son fils, le prince Andrew, aux télévisions britanniques, à l’issue d’une messe hommage au prince Philip. Le duc d’Edimbourg s’est éteint « paisiblement » vendredi, deux mois avant ses 100 ans.

Sans faste, la famille royale britannique fera officiellement ses adieux à l’époux d’Elisabeth II, samedi prochain lors d’obsèques privées au château de Windsor. Seules 30 personnes, sans doute ses quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), et ses petits-enfants, y assisteront en vertu des règles liées à la pandémie de coronavirus.

Les services de réanimation toujours plus surchargés

Le nombre de malades du coronavirus​ hospitalisés en réanimation a continué sa progression, grimpant à 5.769, le plus élevé depuis près d’un an, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France. Ce chiffre n’avait pas été aussi haut depuis le 17 avril 2020.

L’agence sanitaire a indiqué que 388 personnes avaient été admises en services de soins critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue) en 24 heures. Vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran estimait que ces services allaient continuer à se remplir « pendant au moins 15 jours ».

Le PSG l’emporte facilement face à Strasbourg

Victoire 4-1 du PSG face à Strasbourg en Ligue des Champions. Le club parisien, qui rencontrera le Bayern mardi a remporté facilement le match grâce à Mbappé, Sarabia, Kean et Paredes.

Pour revivre le match, c'est par ici.

Vers la fin des liaisons aériennes intérieurs courtes en avion

L’Assemblée nationale a voté samedi soir en première lecture la suppression de certaines lignes aériennes intérieures, en cas d’alternatives en train de moins de 2h30, après un débat animé et des divergences jusque dans la majorité. Cette mesure emblématique du projet de loi climat vise à supprimer des liaisons entre Paris (Orly) et Nantes, Lyon ou Bordeaux, mais prévoit des exceptions pour les trajets en correspondance. La Convention citoyenne pour le climat avait réclamé de renoncer aux vols intérieurs en cas d’alternatives de moins de 4 heures en train, et non 2h30.

