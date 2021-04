Le maire de Marseille Benoît Payan — Alain Robert / Sipa

« J’ai des informations qui me font penser que l’acheminement des vaccins à Marseille sera insuffisant pour pouvoir assurer les deuxièmes doses et continuer d’injecter les premières doses. » Invité ce vendredi matin de la matinale de Public Sénat « Bonjour chez vous », Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, a exprimé son inquiétude sur les retards de livraisons vaccinales annoncés pour le mois de mai.

.@BenoitPayan "Je veux des réponses de la part du gouvernement. J'ai des informations qui me font penser que l'acheminement des doses de #vaccins à @Marseille sera insuffisant pour pouvoir assurer les deuxièmes doses et continuer d'injecter les premières doses." #BonjourChezVous pic.twitter.com/NWsn6EASqy — Public Sénat (@publicsenat) April 9, 2021

«Où est-ce qu’on en est des livraisons de Pfizer ?»

« On nous annonce depuis hier une situation qui va se tendre, confie-t-il. Si je n’ai pas assez de doses dans les semaines qui arrivent pour pouvoir faire les deuxièmes doses, je vais devoir arrêter les premières doses. « Sans vouloir être alarmiste », Benoît Payan « veut des réponses de la part du gouvernement ». « Je veux savoir où est-ce qu’on en est des livraisons du vaccin Pfizer », a-t-il lancé.

Egalement invité de la matinale, Renaud Muselier (LR), président de la région Paca, a confirmé les propos de Benoît Payan. : « Au moment où on doit dérouler la vaccination et que ce soit facile, (….) on nous explique au dernier moment que les doses de vaccin n’arrivent pas ». « C’est encore un problème de logistique », dénonce-t-il.