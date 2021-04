Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis juillet 2020. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

La durée de la formation initiale des gardiens et gardiennes de la paix, dont la réduction à huit mois en juin 2020 avait été très critiquée par Gérald Darmanin, sera rétablie à un an à partir de 2022, a annoncé jeudi le ministre de l’Intérieur. « Cette année, ce sera la dernière fois que nous connaîtrons cette formation rapetissée et dès l’année prochaine nous allons réaugmenter de quatre mois la formation initiale. Donc tous les gardiens de la paix auront un an de formation », a déclaré le ministre dans L’Œil du 20H de France 2.

Cela entrera en vigueur « dès la première promotion de 2022 » et la période de stage en commissariat sera ramenée à douze mois, a précisé son entourage. Depuis juin 2020, les policiers ne passaient plus que huit mois en école, suivis de seize mois de stage en commissariat. Cette « grande réforme de la formation » avait été lancée en 2016 par l’ancien ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve pour accélérer l’arrivée des recrues sur le terrain dans le contexte post-attentats.

« Erreur fondamentale »

« Ce n’était pas une bonne mesure », avait déclaré Gérald Darmanin, parlant même d'« erreur fondamentale » fin novembre à l’Assemblée nationale, quelques jours après l’affaire Michel Zecler, un producteur noir de musique tabassé par des policiers. La formation, identifiée comme l’un des « sept péchés capitaux de la police », a fait l’objet début mars d’une table ronde dans le cadre du Beauvau de la sécurité, grande concertation nationale sur la police lancée en janvier.

« Au-delà de la durée, c’est également le contenu de la formation qui doit être revu. Les techniques d’intervention et les mises en situation doivent être au cœur du dispositif d’apprentissage du métier de policier », a réagi le syndicat Unsa-Police dans un communiqué. Le ministre a également indiqué à L’Œil du 20H la suppression d’une « grille de sanction » qui, selon France 2, « tolérerait des comportements délictuels pendant la formation des policiers ».

« Quand une faute grave est commise à l’école, elle ne doit pas être sanctionnée par une perte de points qu’on peut récupérer ailleurs. L’élève doit être simplement exclu de la formation », explique-t-on dans l’entourage du ministre. Gérald Darmanin a annoncé mercredi que les conclusions du Beauvau de la sécurité étaient attendues en « septembre/octobre » afin d’élaborer un projet de loi d’orientation et de programmation pour « décembre ».