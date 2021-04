Un patient atteint du Covid-19 sous assistance respiratoire à l'Hôpital prive à Antony, en banlieue parisienne. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a légèrement baissé jeudi, mais reste très élevé, selon les données de Santé publique France (SPF). On comptait 5.705 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continus), contre 5.729 mercredi. En 24 heures, ce sont 498 patients qui ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 673 la veille.

Le nombre de personnes en réanimation a dépassé fin mars le pic de la deuxième vague de l'épidémie (un peu plus de 4.900 patients en réa mi-novembre), se rapprochant de celui de la première vague (un peu plus de 7.000 patients début avril 2020). Cet indicateur est très surveillé par les autorités sanitaires, qui redoutent un engorgement des hôpitaux, en pleine troisième vague de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Dix millions de vaccinés

Le nombre total de personnes à l'hôpital est aussi en légère baisse avec 30.555 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.904 la veille. Au total, 2.156 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. En 24 heures, 345 nouveaux décès ont été enregistrés dans les établissements hospitaliers, contre 433 décès la veille.

Le nombre de cas enregistré jeudi s'élève à 84.999, incluant un rattrapage des chiffres de la veille, lesquels n'avaient pas été publiés car environ 400.000 résultats de tests n'avaient pu être intégrés dans la base de SPF, avait indiqué l'agence. Le taux de positivité, pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées, s'élève sur les 7 derniers jours à 7,3%.

Sur le front de la vaccination, la France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections de vaccins contre le Covid-19.