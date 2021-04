RESTRICTIONS Le taux d’incidence dans le « pays reste très élevé » avec plus de 400 cas pour 100.000 habitants, donc « ce n’est pas le moment de lâcher prise », a prévenu Gabriel Attal

Gabriel Attal, le 6 avril 2021. — AFP

La « situation hospitalière est grave », ce qui justifie que près de 8.000 lits sont désormais armés en réanimation, a indiqué ce jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres, ajoutant toutefois que les mesures de freinage prises récemment face au Covid-19 « semblent fonctionner ».

« Le taux d’incidence dans notre pays reste très élevé », avec « plus de 400 cas pour 100.000 habitants ». Donc « ce n’est pas le moment de lâcher prise », a-t-il insisté, même si « nous avons des premiers signaux encourageants dans les seize départements où les mesures de freinage supplémentaires ont été prises le 20 mars dernier ». « Les mesures semblent fonctionner », « nous commençons à mesurer que les efforts supplémentaires portent leurs fruits » et « nous avons toutes les raisons d’espérer et de croire que leur impact sera suffisant pour faire régresser l’épidémie », a-t-il dit.

8.000 lits armés en réa

L’objectif formulé par Emmanuel Macron de commencer par rouvrir, à l’horizon du 15 mai, « certains lieux culturels et certaines terrasses » est un « cap qui mobilise aujourd’hui le gouvernement dans la préparation de cette échéance », a expliqué Gabriel Attal.

L’une des priorités du gouvernement, « c’est anticiper l’arrivée du pic en réanimation, en continuant à armer davantage de lits de réanimation », a ajouté le secrétaire d’Etat, en rappelant que près de 31.000 Français sont actuellement hospitalisés, dont 5.746 en réanimation.

« Conformément aux annonces du président de la République, nous sommes déjà passés à près de 8.000 lits armés en réanimation et nous continuerons à monter progressivement jusqu’au-dessus de 10.000 à chaque fois que ce sera nécessaire », a-t-il précisé, en saluant « le travail des soignants » qui se battent jour et nuit contre l’épidémie.

Plus largement dans le pays, la situation sanitaire est « préoccupante » et même « extrêmement préoccupante » dans « certaines régions jusqu’ici un peu plus épargnées », par exemple, en Auvergne Rhône-Alpes, où le nombre de patients admis en soins critiques a augmenté de 25 % en une semaine.