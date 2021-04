L'ancien tribunal de Saint-Malo est à vendre avec une mise à prix fixé à 1,248 million d'euros. — Google Street View

Si vous recherchez un bien atypique à rénover, cette annonce pourrait vous intéresser. L’ancien tribunal de Saint-Malo vient en effet d’être mis en vente aux enchères avec une mise à prix fixée à 1,248 million d’euros. Mais pour vous positionner, il va falloir faire vite car la vente en ligne, démarrée ce mercredi à 15h, s’achèvera jeudi à la même heure. Propriété du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le bâtiment de 1.850 m2 n’est plus occupé depuis avril 2018 et le déménagement des services de la justice dans un tribunal plus moderne, situé avenue Aristide-Briand.

Situé dans l’intra-muros, l’ancien palais de justice a des atouts pour séduire des investisseurs. Inauguré par François Mitterrand en 1957 alors qu’il était alors ministre de la Justice, le bâtiment abrite notamment une chapelle inscrite depuis 1946 au titre des Monuments Historiques. Le poids des années l’a toutefois rendu vétuste, avec des problèmes d’étanchéité des toitures, d’infiltration et d’humidité.