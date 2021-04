Un canadair en action. Credit:Mavila/SIPA — SIPA

Le vent continue de souffler fort sur la Provence, et les feux de forêts se multiplient. Un nouveau départ de feu a été signalé aux pompiers du Vaucluse sur la commune de Monieux ce mercredi en tout début d’après-midi, et il avait déjà parcouru plus de 15 hectares à 18 heures.

Une centaine d’hommes sont actuellement mobilisés pour combattre ce feu qui n’est pas fixé, épaulés par trois canadairs et un Dash qui ont déjà effectué des largages. La zone est très difficile d’accès ce qui ne facilite pas la tâche des pompiers. Mardi, près de 100 hectares ont brûlé à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône.