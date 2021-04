Illustration d'une visioconférence. — Tumisu

Zoom, Teams, Meet… Qu’importe l’outil utilisé, la crise du coronavirus a poussé un très grand nombre de travailleurs à vivre leurs réunions au boulot autrement. Seuls face à l’écran, écouteurs ou casques sur les oreilles. Et en jogging pour les plus paresseux. Problème : encore plus que les réunions classiques, ces « visios » à répétition ont tendance à assommer leurs participants.

Pour éviter d’en sortir lessivé, Paul Brazzolotto, docteur en psychologie cognitive chez Cog’X, a des solutions pratiques. Fini les mosaïques de visages à l’écran, la liste de courses préparée discrètement avec sa caméra coupée, ou les réunions à distance qui s’étalent sur des heures…Notre partenaire, Brut, a recueilli ses conseils. En visio, évidemment.