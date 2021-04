Des élèves accédants à la plateforme du Cned. (illustration) — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Au lendemain de bugs liés à des serveurs défaillants et des attaques informatiques, l’enseignement à distance rencontrait encore ce mercredi des couacs ou des ralentissements, notamment en Normandie, dans le Grand-Est, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, selon des syndicats. Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, indiquait « des bugs signalés encore en fin de matinée (mercredi) sur les ENT (environnements numériques de travail). « Encore une belle matinée de galère avec les #ENT normands qui fonctionnent par bribes. Courage à toutes et tous ! », pouvait-on notamment lire sur Twitter.

Concernant le site de continuité pédagogique « Ma Classe à la Maison », dispositif du Cned, le Snes-FSU ou encore le Snuipp-FSU (premier syndicat du primaire), assuraient mercredi que cela « ne fonctionn [ait] pas ». « Comme il s’agit d’un dispositif national, cela concerne de fait une grande partie du territoire français », a souligné Sophie Vénétitay du Snes-FSU.

Moins de connexions le mercredi pourtant

« C’est d’autant plus inquiétant car nous sommes mercredi et que ce jour de la semaine est censé occasionner moins de connexions que les autres jours car beaucoup d’élèves n’ont que la matinée de cours ou pas du tout de cours », a indiqué de son côté Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU. Autre crainte, soulevée par Sophie Vénétitay : « Si les élèves n’ont pas pu se connecter mardi, puis mercredi, on va perdre des élèves qu’on auraient pu facilement garder avec un système efficace ».

Cette nouvelle matinée de couacs intervient au lendemain de bugs liés à des serveurs défaillants et des attaques informatiques. Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer avait expliqué dès mardi qu’une partie des problèmes de connexion s’expliquerait par des attaques des serveurs, venues de l’étranger. Mercredi, la section cybercriminalité du parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête après une série d’attaques informatiques contre la plateforme du Cned au premier jour du retour de l’enseignement scolaire à distance lié à la pandémie de Covid-19 en France.