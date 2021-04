Lors d'une vaccination à Paris, samedi. — Christophe Ena/AP/SIPA

L'immense parc des expositions de 140.000 mètres carrés situé à Chassieu, tout près de Lyon, pourrait devenir le 6e vaccinodrome de la région Auvergne Rhône-Alpes.

3.000 personnes pourront s'y faire vacciner chaque jour.

D'autres sites sont aussi à l’étude en Ardèche, dans l’Ain et dans la Drôme.

Accélérer la vaccination. Au lendemain du week-end de Pâques au cours duquel 10.000 personnes ont été vaccinées dans l'antre du Groupama Stadium de Décines, la région Auvergne Rhône-Alpes a fait le point ce mardi sur les « vaccinodromes » qui seront très prochainement ouverts sur le territoire.

Cinq ont déjà été actés pour compléter le dispositif existant et un sixième est à l’étude. Il s’agit d’Eurexpo, l’immense Parc des Expositions de 140.000 mètres carrés situé à Chassieu, tout près de Lyon. Les autorités locales et nationales, qui travaillent encore sur le dossier, envisageraient d’y vacciner chaque jour 3.000 personnes. « Pour l’activer, il faut être certain d’avoir le nombre suffisant de vaccins », anticipe Laurent Wauquiez, le président de région (LR).

A Grenoble, Alpexpo ouvert dès vendredi

En attendant le feu vert de l’Agence régionale de la santé, d’autres lieux vont d’ores et déjà ouvrir dans les prochains jours. A commencer par Alpexpo, qui accueillera dès vendredi 700 personnes à Grenoble avec une « montée en puissance ». « On pourrait aller rapidement jusqu’à 1.000 injections par jour dans ce centre qui sera ouvert du lundi au dimanche », annonce Laurent Wauquiez.

A Clermont-Ferrand, le Grand Halle Auvergne sera elle aussi reconvertie en centre de vaccination dès le 14 avril et ambitionne d’injecter 6.000 doses par semaine pour autant de visiteurs. En Haute-Savoie, Rochexpo ouvrira mercredi 7 avril et fonctionnera du lundi au samedi, avec un objectif de près de 3.500 vaccinations chaque semaine.

D’autres sites sont à l’étude en Ardèche, dans l’Ain et dans la Drôme.