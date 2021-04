INCENDIE Plus de 10 hectares de végétation ont déjà brûlé à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, lors d’un incendie renforcé par un important épisode venteux

Un Canadair sur un feu de forêt (illustration) — LODI Franck/SIPA

Plus de 10 hectares déjà parcourus. Un important incendie s’est déclaré ce mardi après-midi sur la commune d’Auriol, dans les Bouches-du-Rhône. Selon un premier décompte effectué par les sapeurs-pompiers, plus de 10 hectares de végétation ont déjà brûlé. Une centaine de pompiers sont actuellement sur place, appuyés par des avions de type Dash et Canadair. Les pompiers des Bouches-du-Rhône attendent les renforts de leur collègue du Var, ainsi que du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Les pompiers rappellent que l’emploi du feu reste interdit lors des épisodes venteux, alors que des rafales à plus de 100km/h ont été enregistrées dans la région.