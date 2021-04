L'abattage de volailles Halal bientôt interdit en France ? — 20 Minutes - OMF

L’abattage rituel de volailles Halal interdit en France ? Les recteurs des trois Grandes Mosquées de Paris, Lyon et Evry ont fait part de leur indignation dans un communiqué sur Twitter à propos d’une instruction du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation relative « à la protection animale en établissement d’abattage de volailles au moment de leur mise à mort ». Pour eux, elle équivaudrait ni plus ni moins à interdire de facto l’abattage rituel et serait « une grave entrave au libre exercice du culte ». Oui mais était-ce réellement le contenu de cette instruction émanant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ? Non, comme nous l’expliquions dans notre rubrique fake off. Mais pourquoi le communiqué des recteurs a-t-il rencontré autant d’écho ? C’est ce que va nous expliquer Clémence, dans ce nouvel épisode d’OMF Oh My fake. On y parlera liberté, réactance, émotions… et vous verrez c’est passionnant !

Soyez forts contre les fake news

