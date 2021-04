SOLIDARITE Ce site permet de mettre en relation des familles et des étudiants dans le besoin, vivant dans le même quartier, afin de leur offrir régulièrement un panier de courses

La plateforme lyonnais d'entraide Un cabas pour un étudiant est désormais accessible dans toute la France. (illustration) — Getty Images

Lancée au début du mois de février à Lyon, la plateforme d’entraide « 1CabasPour1Etudiant » n’a pas tardé à se développer aux quatre coins de l’Hexagone. Depuis la fin du mois de mars, le service est désormais proposé dans toutes les grandes villes étudiantes de France.

Le principe est simple : mettre en relation des familles et des étudiants en difficulté, vivant à proximité, afin de retisser du lien social sur la durée et leur offrir régulièrement (sans fréquence imposée) quelques paniers de courses. Aucune somme minimale n’est d’ailleurs requise. Des tickets de bus, des billets de train peuvent également être glissés dans les cabas.

Déjà 700 étudiants de Lyon en ont bénéficié

La plateforme a été véritablement victime de son succès dès son lancement. En six semaines, le site a permis de mettre en lien 700 étudiants et étudiantes avec autant de parrains ou de marraines. « Cela en dit long sur les besoins et l’élan de solidarité de chacun », observe Marion Dolisy Galzy, l’une des deux fondatrices. Les inscriptions se font sur la plateforme www.1cabaspour1etudiant.fr.