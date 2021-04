Jean-Michel Blanquer le 4 mars 2021 à Paris. — AFP

Débuts chaotiques pour l’école à la maison ce mardi. Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a affirmé que les difficultés de connexion étaient en partie dues à des attaques informatiques venues de l’étranger, des « problèmes » que le ministre de l’Education espère voir réglés d’ici la fin de journée.

Le dispositif du Cned (Centre national d’enseignement à distance) « ma classe à la maison », subit des « perturbations », à cause d’une « très forte attaque informatique venue de l’étranger », a expliqué le ministre de l’Education nationale en déplacement dans une école à Paris accueillant les enfants des personnels prioritaires. « On est en train d’y porter remède. J’espère que techniquement ça va être rétabli dans la journée », a-t-il dit.

Afflux de connexions

« Heureusement on a d’autres ressources disponibles », a ajouté le ministre, citant des cours enregistrés dans le cadre de la plateforme éducative Lumni ou différents sites de l’Education nationale. « J’espère que d’ici ce soir ces problèmes-là seront réglés », a poursuivi Jean-Michel Blanquer.

« Dans certaines régions (Grand-Est, Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie), les services étaient fortement ralentis, voire inaccessibles ce matin », a ensuite reconnu le ministre. Les ENT (environnements numériques de travail) sont gérés par « les collectivités locales, qui dépendent d’un opérateur privé à Strasbourg victime d’un incendie il y a quelque temps, qui n’a pas pu faire face à l’afflux de connexions ce matin », a expliqué Jean-Michel Blanquer. « Je sais qu’ils sont à pied d’œuvre » pour rétablir ces problèmes de connexion, a-t-il dit.

« Impréparation »

« Combien d’élèves et de familles ont le sentiment de revivre la même impréparation, encore et encore ? », pouvait-on lire sur mardi matin Twitter. De nombreux messages faisaient état du même problème : « Et voilà, ça a planté à 9h02 », « j’étais prête pour faire cours à distance mais ce n’était visiblement pas le cas de l’Education nationale ». Ces problèmes surviennent alors que l’enseignement à distance a été généralisé pour cette semaine depuis la fermeture des établissements scolaires vendredi soir et jusqu’aux vacances de printemps unifiées à partir du 12 avril. Avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel une semaine supplémentaire dans les collèges et lycées.

L’an dernier, l’école à la maison avait mal commencé, avec des réseaux saturés et des espaces de travail inaccessibles. Des difficultés résolues au bout de quelques jours. Depuis, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer assurait que tout serait prêt si un nouvel épisode d’école à distance devait être mis en place. « Malgré ces actes de malveillance », quelque « 500.000 élèves et professeurs accédaient aux plateformes » à 10h et « 150.000 classes virtuelles étaient actives ».