A l'échelle mondiale, 1.447 serviettes hygiéniques seraient utilisées chaque seconde, soit 45 milliards par an, selon les statistiques de Planetoscope. — iirliinnaa

L’opération a commencé ce mardi et doit durer cinq jours. Pour lutter contre la précarité menstruelle, le département de Loire-Atlantique lance une grande collecte de protections intimes auprès des particuliers. Il est possible de les déposer dans environ 80 sites du territoire. « Les dons seront ensuite redistribués gratuitement par les associations, maillons essentiels de cette collecte, aux habitants en difficulté », précise le conseil départemental.

Pour faire un don, il suffit de se rendre jusqu’à vendredi dans l’une des six délégations du département (Ancenis, Châteaubriant, etc.) Celle de Nantes se situe dans l’immeuble Germaine Tillion, 26 boulevard Victor Hugo. Vendredi et samedi, la collecte s’organisera dans divers commerces et lieux associatifs. A Nantes, les bénévoles des Restos du coeur seront par exemple présents au Monoprix de la rue du Calvaire ou au Carrefour Beaulieu.

« Les paquets de serviettes périodiques, souvent plus adaptées aux besoins des femmes qui les utiliseront, sont à privilégier (…), recommande le conseil départemental. Si vous voulez faire un geste pour la planète et pour la santé des femmes, faites un don de produits biologiques ! » Par cette action, parmi d'autres, la collectivité souhaite également « sensibiliser les habitants à cet enjeu d’égalité ».