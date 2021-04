Une école fermée (illustration). — G. VARELA \20 MINUTES

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après une tolérance pendant le week-end de Pâques, la donne change ce mardi dans la lutte contre le coronavirus. Ecoles, crèches, collèges et lycées vont restent fermés et les déplacements sont interdits à plus de dix kilomètres. Le gouvernement a cependant autorisé les assistantes maternelles, qui gardent les enfants à domicile, à poursuivre leur activité. La semaine dernière, Emmanuel Macron et Jean Castex ont justifié ces mesures par la dégradation inexorable de la situation. Lundi soir, on comptait ainsi près de 30.000 malades du Covid-19 hospitalisés, contre un peu plus de 25.000 il y a un mois.

La défense au procès de la mort de George Floyd a passé lundi un très mauvais moment. Le chef des forces de l’ordre de Minneapolis est venu à la barre accabler son ancien agent Derek Chauvin, en déclarant qu’il avait « violé les règles » de la police lors de l’interpellation controversée. Selon Medaria Arradondo, s’agenouiller sur le cou de George Floyd « pouvait être raisonnable dans les premières secondes pour le contrôler, mais pas après qu’il eut cessé d’exercer une résistance, et surtout pas après qu’il se fut évanoui ». Pour donner encore plus de poids à ses déclarations, le chef de la police est venu témoigner en uniforme au sixième jour de ce procès hors-norme.

Les fouilles pour retrouver le corps d’Estelle Mouzin, dont le tueur en série Michel Fourniret a avoué le meurtre, vont reprendre « mardi ou mercredi » dans les Ardennes, a-t-on appris lundi de source proche de l’enquête. Selon France Info, ce rebondissement vient du fait que l’ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, a reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la fillette disparue en 2003. L’avocat d’Eric Mouzin, Me Didier Seban, a indiqué qu’elle a donné des informations inédites qui vont orienter les enquêteurs « vers un lieu qui va être fouillé dans les jours qui viennent ».