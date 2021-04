Une messe de Pâques à Notre-Dame de Paris en 2019, avant la pandémie. — Francisco Seco/AP/SIPA

Une église remplie de fidèles – de nombreux ne portant pas de masques – sans respect des règles sanitaires en vigueur pour freiner l’épidémie de coronavirus. Des images diffusées lundi par le quotidien Le Parisien indiquent qu’une messe de Pâques s’est tenue samedi dans la capitale, en l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile (9e arrondissement). Le diocèse de Paris se dit « stupéfait devant le non-respect évident des consignes essentielles de distanciation, de port de masque ».

Des suites en interne selon le diocèse

Selon un témoin cité par Le Parisien, cette messe catholique a duré quatre heures et s’est achevée après le début du couvre-feu à 19 heures. Sur les images, on voit un prêtre officier sans masque, donner l’hostie aux fidèles et baptiser des croyants. Interrogé par Le Parisien, le diocèse de Paris s’est dit « stupéfait » face à ces images. « Nous nous désolidarisons totalement de ce type de comportement, qui n’est pas conforme aux règles données par le gouvernement. Nous allons aviser les personnes responsables de cette messe et allons, en interne, donner des suites », prévient l’institution.

En 2020, les célébrations religieuses de Pâques avaient été annulées. Cette année, les lieux de culte avaient le droit d’accueillir du public, à condition de respecter un protocole sanitaire établi par les autorités, et de respecter les horaires du couvre-feu.