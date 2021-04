Mardi, de la neige est attendue en montagne et des températures très basses pour le printemps dans toute la France. — JEANNE ACCORSINI/SIPA

Ressortez les doudounes, relancez le chauffage et préférez la tisane au petit rosé frais. Ce mardi, l’hiver prend sa revanche après des journées ensoleillées et chaudes depuis quelques semaines. Au programme : gelées généralisées dans le nord du pays et des températures négatives du Nord-Ouest au Nord-Est de -1 à -5 jusqu'à -7 localement dans le Berry, selon Météo-France.

Fin d’une semaine de douceur record. Ce lundi de Pâques verra s’accentuer la baisse de températures déjà d’actualité samedi et dimanche. Et ce n’est qu’un début...

📉 La chute va s’intensifier dans les prochains jours, avec l'incursion d'air froid d'origine arctique par le nord. pic.twitter.com/Zx8n7V9LA2 — Météo-France (@meteofrance) April 4, 2021

Ce froid engendrera un regel des chaussées humides en début de journée. Sur le littoral breton et de la Manche, les températures seront légèrement supérieures à zéro, affichant 1 à 3 degrés.

Chute du thermomètre également au sud du pays

Sur les autres régions, les températures seront aussi positives, de 0 à 7 degrés, du nord au sud de la Nouvelle-Aquitaine, de 4 à 9 en Occitanie et PACA, jusqu’à 10/11 sur les rivages de la Méditerranée.

Le matin, le temps sera instable de la Haute-Normandie, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire au Nord-Est, avec des averses mêlées de neige ou grésil.

De la Bretagne à Poitou-Charente, et du nord de l’Auvergne à Rhône-Alpes jusqu’aux Alpes du Sud, les nuages seront peu menaçants. Ailleurs, le soleil s’imposera, excepté sur les Pyrénées, encombrées de nuages avec quelques averses éparses de neige, vers 1.200 m.

Neige en montagne

L’après-midi, le temps sera toujours agité, sous les giboulées à basse altitude, des Hauts-de-France au Grand-Est et jusqu’à la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que sur les Alpes du Nord. Un temps ensoleillé mais frais perdurera au sud, sur le relief pyrénéen. Sur le Massif central et les Alpes du sud, des averses de neige se produiront par moments au-delà de 1.000 m, sur les Alpes-Maritimes. Sur le reste de l’Hexagone, le temps sera variable.

La tramontane et le mistral souffleront autour de 60/80 km/h. La Corse subira encore un vent d’ouest bien fort le matin sur le relief, la Balagne et autour de Bastia avec des rafales jusqu’à 90/100 km/h, voire plus sur les caps. L’après-midi, les rafales faibliront progressivement, n’intéressant plus que le sud de l’île. Un vent sensible de nord-ouest soufflera sur une grande partie du pays, renforçant la fraîcheur.

Les maximales seront bien fraîches au nord, avec 6 à 9 degrés, jusqu’à 10 sur l’ouest du territoire. Au sud, le mercure est à peine plus généreux avec 9 à 14 du nord au sud du couloir rhodanien, 11 à 15 en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Il fera plus doux, sur les plages méditerranéennes, avec 16 à 17 et même 20 degrés sur la partie orientale de la Haute-Corse. L’expression « en avril ne te découvre pas d’un fil » aura rarement été aussi appropriée…