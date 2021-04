Coronavirus : Les chiffres d’hospitalisation et réanimation toujours en hausse (Illustration) — AFP

Avec près de 5.300 malades en réanimation, les chiffres clés de l’épidémie de coronavirus étaient toujours à la hausse samedi, selon les données des autorités sanitaires. On comptait 5.273 personnes (contre 5.254 vendredi) dans les services de réanimation, qui traitent les formes les plus graves de la maladie. Il y a eu 399 nouvelles admissions en vingt-quatre heures, selon les chiffres de Santé publique France.

Dans ce domaine la troisième vague de l’épidémie a passé lundi le pic de la deuxième, qui était de 4.903 malades dans les services de soins critiques à la mi-novembre.

1.730 nouvelles admissions à l’hôpital en 24 heures

Le nombre d’hospitalisations est toujours à la hausse, avec 28.886 patients traités pour le Covid-19, dont 1.730 nouvelles admissions en vingt-quatre heures. Le chiffre sur sept jours, qui permet de lisser les à-coups, est lui aussi en hausse, avec presque 13.500 admissions, dont 3.074 en réanimation.

La maladie a tué 96.493 personnes, depuis le début de l’épidémie en mars 2020, dont 70.417 à l’hôpital (+187 en une journée). Concernant les contaminations, le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l’ensemble des personnes testées, s’établit à 7,9 %.

Selon les autorités sanitaires, plus de 9,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection d’un vaccin contre le Covid-19 et plus de trois millions de personnes ont reçu 2 doses.