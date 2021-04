Plus d’un soignant sur deux a eu une dose de vaccin anti-Covid (Illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Selon les autorités sanitaires françaises, plus de 9,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection d’un vaccin anti-Covid et plus de trois millions de personnes ont reçu deux doses de sérum. Parmi elles, des soignants, l’un des publics prioritaires dans la campagne de vaccination. Selon les chiffres de la Direction générale de la santé (DGS) obtenus par Les Echos, 51 % des professionnels et intervenants de santé avaient reçu une première dose, tandis que 25 % en avaient reçu deux.

Le taux de vaccination des soignants (au moins une dose) n’était que de 30 % au début du mois de mars, rappelle Les Echos.

Le 31 mars, 1,8 million d’injections avaient été réalisées auprès de cette catégorie. Dans 62 % des cas, les injections ont été réalisées auprès du personnel d’établissements de santé (hôpitaux et cliniques notamment). Suivent les établissements médico-sociaux (16 %), le personnel soignant ambulatoire (13 %) et les autres catégories de soignants (7 %), indiquent encore nos confrères.