La rue de Rivoli à Paris pendant le premier confinement. — FRANCK FIFE / AFP

A partir de ce samedi soir, à 19h, l’ensemble de la France sera concerné, pendant quatre semaines, par les nouvelles mesures de restrictions appliquées jusqu’ici à 19 départements pour freiner l'épidémie de coronavirus.

Toute la France est ainsi désormais concernée par le confinement avec couvre-feu. A partir de ce samedi, les commerces « non-essentiels », ainsi que les établissements scolaires et des crèches fermeront leurs portes. Le lundi de Pâques étant férié, ces mesures ne seront vraiment visibles qu’à partir de mardi.

Les déplacements à plus de 10 kilomètres de chez soi, dans sa région, sans motif impérieux sont interdits à partir de ce soir à 19 heures. Quant aux déplacements entre régions, une tolérance est observée jusqu'à mardi pour rentrer du week-end de Pâques, ou, pour ceux qui le peuvent, de quitter leur région pour s’isoler en résidence secondaire ou dans leur famille.

Concilier télétravail et école à la maison

Passé ce délai, les départs ne seront plus autorisés, sauf pour déposer un enfant chez un proche. A partir de mardi, des millions de parents vont devoir concilier télétravail et école à la maison, avant des vacances scolaires chamboulées, du 12 au 25 avril pour tout le monde. Le gouvernement a par ailleurs rétropédalé en autorisant les assistantes maternelles, qui gardent des enfants à leur domicile, à poursuivre finalement leur activité pendant les trois prochaines semaines, après un cafouillage la veille où il avait d’abord affirmé qu’elles devraient suspendre leur activité, avant d’indiquer que la question n’était pas définitivement tranchée.

Annoncée mercredi par Emmanuel Macron, la fermeture des écoles pour trois à quatre semaines doit permettre de calmer la flambée épidémique, marquée par une « forte augmentation du nombre de nouveaux cas depuis trois semaines », selon Santé publique France.

Les indicateurs en augmentation

258.830 nouveaux cas (près de 37.000 par jour, +22 %), 12.572 hospitalisations (+16 %), 2.732 arrivées en services de réanimation (+13 %), 1.840 décès : l’agence sanitaire relève une « dégradation de tous les indicateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain » la semaine dernière. Plus de 96.000 malades du Covid-19 sont morts depuis le début de l’épidémie et on comptait encore plus de 46.000 cas positifs enregistrés en 24h vendredi.

SPF souligne même dans son point hebdomadaire que « les indicateurs sont en augmentation depuis deux semaines » chez les 75 ans et plus, après une amélioration attribuée à la campagne vaccinale. 5.254 patients Covid-19 étaient vendredi en réanimation, contre plus de 7.000 malades début avril 2020, au pic de la première vague. Lors de son allocution, le chef de l’Etat n’a posé aucun objectif de seuil de cas par jour, contrairement au deuxième confinement d’octobre, où la cible de 5.000 cas quotidiens n’a jamais été atteinte.

Réouverture progressive mi-mai de certains lieux

Mais Emmanuel Macron a promis la réouverture « avec des règles strictes » de « certains lieux de culture » et des « terrasses » à partir de la mi-mai. L’exécutif promet une nouvelle accélération de la campagne vaccinale (9 millions de premières doses, 3 millions de secondes doses), avec une cadence promise de 400.000 injections quotidiennes par le Monsieur Vaccin du gouvernement, Alain Fischer, dans Le Figaro.

Autre parade : la multiplication des tests. Les personnes qui le souhaitent pourront acheter à partir du 12 avril en pharmacie des autotests, utilisables à domicile, a annoncé Olivier Véran dans un entretien au média en ligne Brut. En cas de résultat positif, il faudra procéder à une vérification par test RT-PCR pour confirmer la contamination.