Laura Andrieu, 25 ans, est influenceuse sur le réseau Instagram depuis quatre ans. — Laura Andrieu

Laura Andrieu, influenceuse toulousaine, comptait près de 30.000 abonnés sur son compte Instagram partageant des voyages ou recettes.

Il y a deux semaines, ses abonnés l’ont alertée d’une usurpation de son compte.

Après l’avoir signalé au réseau social, la Toulousaine a vu son compte être fermé.et n’arrivait pas à avoir d’interlocuteur chez Instagram. Elle a finalement pu retrouver son compte initial lundi soir.

« Cette usurpation de mon compte m’a fait perdre quatre ans de travail, qui ont été réduits à néant. J’étais dans l’impasse pendant deux semaines », confie Laura Andrieu. Influenceuse depuis 2017 sur le réseau Instagram, sous le nom@journaldelaura réunissant près de 30.000 abonnés, cette habitante de Toulouse a perdu son compte sur le réseau social il y a deux semaines, après avoir signalé qu’il avait été usurpé.

Une vraie galère pour la jeune femme de 25 ans, qui vit depuis un an de ce travail d’influenceuse en partageant des photos de voyages, des recettes de cuisine ou des conseils déco.

Alertée par ses abonnés

« Ce sont certains de mes abonnés qui m’ont prévenue et j’ai alors constaté que plusieurs personnes avec des faux profils reprenaient mon compte, mon identité et mes photos, raconte l’influenceuse. Ces personnes se sont approprié mon travail et arnaquent les internautes en les contactant, faisant croire qu’ils ont gagné à un jeu que j’aurais organisé. Ils vont même jusqu’à leur demander leurs coordonnées bancaires donc j’ai signalé cette usurpation à Instagram, qui a carrément supprimé mon compte quelques minutes plus tard ».

La Toulousaine, qui possède aussi un diplôme universitaire en biologie, a contacté une personne d’Instagram pour retrouver son compte initial. Elle avait même créé un nouveau profil pour tenter de retrouver ses précieux abonnés. Après deux semaines sans réponse, à part des mails provenant de robots, elle a finalement réussi à récupérer son compte initial lundi soir.