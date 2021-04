Lille en tête du classement des villes où l’on trompe le plus son conjoint

Lille en tête du classement des villes infidèles (illustration). — R.Ben-Ari/Chameleons Eye/SIPA

« Elle fait la go qui connaît pas charo ». Cela peut être moralement douteux de tromper son conjoint, surtout aux yeux dudit conjoint. Mais on ne va pas juger, chacun fait bien ce qu’il veut de sa vie privée. Toujours est-il que le batifolage extraconjugal est un business à tel point qu’il existe des sites de rencontres dédiés. Gleeden en est un qui pèse avec ses 8 millions d’abonnés dans le monde, dont la moitié en France. Des chiffres qui ont même permis à la plateforme d’établir un classement des villes françaises les plus infidèles.

Il y a quelques semaines, 20 Minutes avait publié le portrait d’un détective privé lillois. Il nous avait assuré qu’il passait l’essentiel de son temps à traiter des affaires d’adultère. Aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi. En effet, Lille serait la ville française qui compte le plus de personnes infidèles, avec un « taux d’infidélité » de 29,01 %. Ce résultat, la plateforme l’établit en calculant le ratio entre le nombre d’habitants par ville et le nombre d’inscrits sur le site.

Même le site est étonné de ce classement, puisque la plateforme s’attendait à voir arriver Paris en tête. Bon, ne soyez pas déçus les Parisiens, vous êtes tout de même en deuxième place avec un taux d’infidélité de 28,33 %. Les Bordelais atteignent la troisième marche du podium avec « près d’un quart de ses résidents inscrits sur Gleeden », affirme la plateforme.