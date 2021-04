Jean Castex en quête de signes dans les cieux pour savoir s'il doit ou non suspendre l'accueil des enfants par les assistantes maternelles. — Michel Euler/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La question de l’accueil des enfants par les assistantes maternelles pendant les trois prochaines semaines était encore en cours d’arbitrage jeudi et sera tranchée définitivement vendredi, a indiqué Matignon. La même source avait annoncé précédemment que les enfants ne pourraient être gardés par les assistantes maternelles afin d’être « en cohérence avec les crèches » qui seront fermées durant cette période. Si cette option était toujours bien envisagée jeudi soir, elle n’était cependant pas encore tout à fait actée, a précisé Matignon. Plus tôt dans la soirée de jeudi, Matignon avait indiqué que certaines assistantes maternelles continueront à accueillir « les publics prioritaires », dont la liste est en cours d’arbitrage. Les gardes à domicile ne seront « pas concernées » par des restrictions, selon Matignon.

Des dizaines de personnes seraient décédées dans le déraillement d’un train bondé à l’intérieur d’un tunnel à l’est de Taïwan vendredi. Le bureau de la présidente Tsai Ing-wen a déclaré que la cheffe de l’Etat a ordonné aux hôpitaux de se préparer à en accueillir de nombreuses victimes. « La priorité absolue est maintenant de secourir les personnes bloquées », a indiqué son bureau dans un communiqué. La police a fait état de 36 passagers en « arrêt cardiaque avant leur arrivée à l’hôpital » – un terme utilisé pour désigner une personne ne présentant aucun signe de vie. Par ailleurs, 72 personnes étaient coincées dans les wagons et 61 ont été transportées à l’hôpital. Selon le Centre en charge des opérations d’urgence, le bilan serait moins lourd, avec 26 personnes ne présentant « aucun signe de vie ».

De quoi est mort George Floyd ? C’est, au final, la question la plus importante en vue du verdict. Jeudi, au procès de l’ex-policier Derek Chauvin, les procureurs ont appelé à la barre une demi-douzaine de témoins avec deux objectifs : humaniser Floyd et son addiction aux opiacés, et convaincre le jury que Chauvin a fait un « usage excessif » de la force en compressant son cou pendant plus de neuf minutes. Et les deux parties ont sans doute marqué des points à différents moments. La compagne de George Floyd a reconnu qu’il avait fait une overdose d’héroïne qui l’avait conduit aux urgences deux mois avant son décès. Le premier secouriste arrivé sur place a, en arrivant, « pensé qu’il était mort ». Enfin, le supérieur hiérarchique de Derek Chauvin a estimé que « quand il ne résistait plus, les officiers auraient pu cesser de le maintenir » au sol.