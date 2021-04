Des hommes en train de prier à Saint-Denis de la Réunion (image d'illustration). — Richard BOUHET / AFP

Le mois de ramadan commencera le mardi 13 avril en France, a annoncé ce jeudi le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui a lieu une nouvelle fois dans le contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19.

Le ramadan s’achèvera par l’Aïd el-Fitr, la « fête de la rupture du jeûne » qui aura lieu le 13 mai, selon le CFCM. Son président Mohammed Moussaoui rappelle que la « pratique n’est pas affectée directement par le contexte de pandémie : celles et ceux qui remplissent les conditions du jeûne et sont en mesure de l’observer, l’observeront comme d’habitude. Celles et ceux qui ont une dérogation reconnue, comme la maladie (…) en seront exemptés suivant la réalité de leur situation ».

Un ramadan sous couvre-feu

Il confirme que « l’injection » d’un vaccin anti-covid « n’invalide pas le jeûne ». En outre, « si le médecin estime qu’il faut éviter le jeûne du jour de l’injection, son avis doit être respecté et suivi ». Le CFCM demande de respecter les horaires du couvre-feu fixés par les autorités et à « limiter strictement aux membres de famille vivant sous le même toit les repas familiaux et entre amis », notamment au moment de l'« iftar », le repas quotidien de rupture du jeûne, alors que c’est habituellement une composante sociale, conviviale voire festive du mois du ramadan.

L’instance appelle également les mosquées à suspendre la prière du vendredi si elles ne sont « pas dans la capacité d’accueillir l’ensemble des fidèles dans le respect des mesures sanitaires ». Le président du CFCM a fait cette annonce surprise ce jeudi, en amont d’une rencontre le dimanche 11 avril à la Grande mosquée de Paris qui devait fixer officiellement le début de ce mois de jeûne. La Grande Mosquée avait toutefois estimé récemment, au sein d’une commission théologique, que le premier jour du ramadan « devrait être le 13 avril ».