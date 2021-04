Le soleil est au rendez-vous ce jeudi à Brest. — GILE Michel/SIPA

Ce n’est pas un poisson d’avril même si l’info prête à sourire. Pas forcément connu pour son climat tropical, la ville de Brest est écrasée par la chaleur ce jeudi. Selon le site Météo Bretagne, le thermomètre affichait 26,8 °C à 15h, faisant de la cité du Ponant la ville la plus chaude de France et même d’Europe ce jeudi… « Jamais une telle valeur n’avait été atteinte aussi tôt dans l’année sur la commune finistérienne », indique le météorologue Steven Tual sur son compte Twitter.

Comme un peu partout en France, il fait beau et chaud depuis le début de la semaine en Bretagne. Mardi, les records de douceur sont ainsi tombés par dizaines dans la région avec notamment 25 °C à Perros-Guirec ou 24,1 °C à Lannion ou Rennes. Si le soleil sera toujours au rendez-vous, les températures vont cependant commencer à baisser à partir de vendredi. Et le temps va changer radicalement à partir de lundi pour Pâques avec des conditions qui s’annoncent hivernales avec des giboulées de grésil, de pluie et même de neige. Les températures maximales n’atteindront plus que 6 à 9 °C.