RELIGION L’association cultuelle Millî Görüs, au cœur d’une polémique autour du possible financement du chantier de sa mosquée par la mairie de Strasbourg, a également un projet de lieu de culte à Mulhouse

La Confédération islamique Millî Görüs Est a l’intention d’aménager une « salle de prière » dans un bâtiment existant « d’environ 650 à 700 m2 » au total et situé sur un terrain appartenant à l’association.

Ce projet de lieu de culte est déposé auprès du service de l’urbanisme de la ville de Mulhouse, qui ne peut s’y opposer juridiquement.

Le terrain, situé dans une zone résidentielle, accueille notamment depuis l’automne une école privée hors contrat.

Un nouveau lieu de culte pourrait bien voir le jour à Mulhouse. Confirmé par la mairie et l’association, la Confédération islamique Millî Görüs Est a l’intention d’aménager une « salle de prière » dans un bâtiment existant « d’environ 650 à 700 m2 » au total et situé sur un terrain appartenant à l’association, a indiqué le président de l’association Eyup Sahin. Une association au cœur d’une polémique après que la mairie verte de Strasbourg a voté le 22 mars le « principe » d’une subvention de plus de 2,5 millions d’euros pour l’imposant chantier de sa mosquée.

Un projet lancé il y a plusieurs années

Un projet de lieu de culte de Millî Görüs est effectivement déposé auprès du service de l’urbanisme de la ville de Mulhouse, a indiqué cette dernière, confirmant une information du quotidien L’Alsace. Le terrain, situé dans une zone résidentielle, accueille notamment depuis l’automne une école privée hors contrat, explique encore Eyup Sahin. Le projet, lancé il y a plusieurs années, a été retardé par un bras de fer juridique avec la mairie de Mulhouse, finalement remporté l’an passé par Millî Görüs, explique-t-il.

Alors maire de Mulhouse, Jean Rottner, l’actuel président LR de la Région Grand-Est et premier adjoint de la maire LR de Mulhouse Michèle Lutz, avait fait voter en octobre en conseil municipal une modification du plan local d’urbanisme (PLU) afin de « réaffirmer le caractère strictement économique des activités autorisées dans le secteur », selon le journal. Mais Millî Görüs, qui avait déposé un recours devant la justice administrative, a fait annuler le PLU modifié, a indiqué Eyup Sahin. Selon L’Alsace, la mairie ne dispose plus d’aucun recours juridique.