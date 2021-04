Comment l’éruption d’un volcan a-t-elle créé la ville moderne?

Les Petites histoires naturelles de l’Architecture: Comment l’éruption d’un volcan a créé la ville moderne? — 20 Minutes

Et si on vous disait que c’est le Tambora, un volcan indonésien, qui a inspiré le baron Haussmann au début du XIXe siècle pour créer le Paris moderne ? Un volcan à l’origine des grandes avenues parisiennes, où l’air frais caresse le visage des passants, et surtout des kilomètres d’égouts qui serpentent sous la ville ? Comment c’est possible ?

C’est la question à laquelle 20 Minutes, le Pavillon de l’Arsenal, Merci Alfred et Playground Paris répondent cette semaine via une nouvelle vidéo de la série des Petites histoires naturelles de l’architecture.

Cette série de huit courts films d’animation permet de découvrir comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Imaginées à partir de l’expo Histoire naturelle de l’architecture, ces vidéos ludiques et pédagogiques répondent à une question simple et surprenante, mais scientifique. Elles s’appuient sur le travail de Philippe Rahm, architecte et docteur en architecture. Dans ce quatrième épisode​, on découvre pourquoi les Arts décoratifs sont avant tout thermiques.