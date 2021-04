Jean-Luc Mélenchon en grande forme à la tribune. — Jacques Witt/SIPA

L’Assemblée nationale a approuvé jeudi par 348 voix contre 9 les nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron face à l’épidémie de Covid-19.

La quasi-totalité de l’opposition a boycotté le scrutin en dénonçant « une mascarade de débat ».

Les opposants ont fustigé au passage la « lenteur » de la vaccination et critiqué la gestion sanitaire du chef de l’Etat.

« Piétinement du Parlement », « humiliation », « poisson d’avril macroniste »… L’opposition avait prévenu qu’elle ne retiendrait pas ses coups et que le gouvernement allait passer une matinée difficile ce jeudi à l’Assemblée nationale. La promesse a été tenue.

A 9 heures, Jean Castex a pris la parole devant un hémicycle pas totalement rempli, au lendemain des nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. « Une fois encore, le pays est confronté aux morsures de cette crise sanitaire. Une fois encore, nous devons faire face », a lancé le Premier ministre, évoquant une « troisième vague qui nous frappe durement ». Prémices des vifs échanges à venir, le chef du gouvernement a été chahuté lorsqu’il a défendu la campagne de vaccination, qui « progresse et s’amplifie chaque jour ».

« Ce débat est une parodie, le parlement est un paillasson »

« En montant à la tribune, je me suis posé la question de savoir ce que nous venions faire ici : je me disais que nous serions plus utiles dans nos circonscriptions », a tranché d’emblée Pascal Brindeau, chef des députés UDI et indépendants. « Quel sens donner au vote qui suivra les débats ? Aucun, aucun ! », a abondé Bertrand Pancher, pour le groupe Libertés et territoires, alors que le gouvernement n’a pas engagé sa responsabilité sur ce vote. « Si nous sommes en guerre, pourquoi ne pas avoir organisé l’union nationale ? Ce débat est une parodie, le Parlement est un paillasson. Nous faisons donc le choix de ne pas participer à ce simulacre », a-t-il poursuivi.

Ce jeudi matin, c’est bien Emmanuel Macron qui a été la cible principale des flèches. Et celles-ci sont devenues un peu plus virulentes lorsque Jean-Luc Mélenchon s’est avancé vers la tribune. « C’est vraiment le 1er avril aujourd’hui ! Et la blague du jour est cette nouvelle mascarade. Cette réunion est une honte pour le Parlement français, elle ne sert à rien, n’aura aucune conséquence, tout est déjà décidé et nous ne sommes invités que pour venir acclamer le monarque présidentiel, et meilleur virologue de France, paraît-il… », a ironisé le tribun insoumis.

En grande forme, le candidat à la présidentielle a dénoncé « un mauvais poisson d’avril. Et comme tous les poissons, il pourrit par la tête ! ». L’élu communiste André Chassaigne était sur la même ligne lorsqu’il a dénoncé « cette convocation, marque du mépris le plus absolu du monarque pour le Parlement et à l’endroit du peuple ».

La stratégie vaccinale, matraquée à gauche comme à droite

La stratégie vaccinale du gouvernement a également été la cible de l’ensemble de l’opposition. « Il y a un an, nous étions confinés car il n’y avait pas assez de masques et de tests. Il y a quatre mois, nous étions confinés car la promesse d’augmenter le nombre de lits en réanimation n’était pas tenue. Aujourd’hui, c’est parce que la vaccination est lente et chaotique », a fustigé Damien Abad, le patron des élus LR. « Nous ne croyons plus vos annonces », a enchaîné Valérie Rabault. « Le 3 décembre dernier, vous annonciez que 15 millions de personnes seraient vaccinées avant le printemps. Fin mars, nous y sommes, et huit millions seulement ont reçu une première dose », a regretté la cheffe de file des élus socialistes. « Dans une situation qui tourne au chaos sanitaire et économique, le pays a davantage besoin d’être conduit que d’être ingénument rassuré », a plaidé de son côté Marine Le Pen.

Face aux attaques, la majorité a fait le dos rond. Christophe Castaner, patron des macronistes, a dénoncé « la haine et la lâcheté » des oppositions, et leurs « effets de tribune ». « Vous avez été élus pour voter et pas pour déserter ! Surtout dans les temps que nous vivons ! », a ajouté son collègue du MoDem, Patrick Mingola.

Jean Castex, visiblement agacé, a répondu avec une véhémence peu commune, qu’il n’y avait « aucun mépris de la représentation nationale », et jugé « indigne » les critiques sur la vaccination. La majorité s’est levée pour l’applaudir, avant d’approuver par 348 voix (contre 9) les nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron mercredi soir.