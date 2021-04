SOLIDARITE Florian Messina, 27 ans, prépare le mythique triathlon d’Embrun, cet été. L’ingénieur toulousain a décidé de mêler sport et soutien à la cause des enfants handicapés

L'Embrunman est considéré comme l'un des triathlons les plus durs au monde. — Jean-Pierre Clatot / AFP

Avec l’association « Les Petites Bosses », le triathlète amateur Florian Messina a lancé le défi #140.6milespourunsourire qui inclut une cagnotte à destination d’Eloïse, petite fille polyhandicapée de six ans. Le Toulousain d’origine audoise a décidé de transformer sa préparation au très relevé Embrunman, le 15 août, en aventure solidaire.

Florian Messina a 27 ans, dont déjà cinq comme triathlète. Rien d’illogique à ce que l’ingénieur mécanique dans un bureau d’études toulousain se projette vers le mythique IronMan d’Embrun, le Graal de la discipline, prévu le 15 août dans les Hautes-Alpes. Mais le jeune homme originaire de Lézignan-Corbières (Aude) a décidé de ne pas partir seul dans sa quête d’excellence, en maillot, à bicyclette et à pied.

Grâce à l’association « Les Petites Bosses », il a rencontré Eloïse, petite Tarnaise née prématurée et polyhandicapée voici six ans, ainsi que ses parents et sa sœur. « Faire de la course, de la natation ou du vélo, c’est une chance, mais nous ne sommes pas tous dans la même situation, explique Florian Messina. Je voulais œuvrer pour une association d’enfants handicapés, car c’est une cause qui me touche beaucoup. »

Florian Messina et Eloïse. - Florian Messina

C’est au détour d’un article qu’il a découvert « Les Petites Bosses » et son fondateur Laurent Momméja, qui soutiennent moralement, matériellement et financièrement les enfants et adolescents malades ou handicapés, ainsi que leur famille. Depuis un an, les deux hommes ont peu à peu modelé leur projet, d’abord autour d’Eloïse et du jeune Lucas. « L’idée, c’était que Lucas, alors en rémission de son cancer, finisse la course avec moi sur les deux ou trois derniers kilomètres », détaille le triathlète.

Une compétition aussi en la mémoire de Lucas

Mais en octobre dernier, la maladie a emporté le petit Héraultais de huit ans, fan du PSG et de Kylian Mbappé, qui lui a rendu hommage après son décès. « Sa maman s’entraîne pour faire une partie du parcours », indique Florian Messina.

Pour Eloïse, le défi #140.6milespourunsourire a été lancé sur les réseaux sociaux, avec l’ouverture d’une tombola afin de gagner notamment des maillots du Stade Toulousain, du Castres Olympique ou encore du cycliste toulousain Anthony Pérez. « Un ticket de 10 euros donne accès à cette tombola, explique Florian Messina. La cagnotte récoltée permettra de financer une table à langer sur mesure ainsi qu’à aménager le véhicule familial pour un accès plus facile du fauteuil roulant d’Eloïse. »

Deux semaines après le début de l’opération, lancée mi-mars, la somme acquise dépassait déjà les 3.500 euros, pour un objectif fixé à 7.500 euros. Tous les jours, l’ingénieur jongle avec son emploi du temps afin de caser des heures d’entraînement à la piscine ou sur route. « Quand je me suis lancé dans ce challenge sportif, je ne me rendais pas compte du temps que ça allait me prendre. Le défi #140.6milespourunsourire représente une motivation supplémentaire. »

Florian Messina ne sera jamais seul, lorsqu’il enchaînera cet été 3,8 km de natation, 186 km de vélo avec le passage du col de l’Izoard (2.362 m) puis 42 km à pied, l’équivalent d’un marathon.