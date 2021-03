Le président lors de son allocution, le 31 mars 2021. — THOMAS COEX

Le gouvernement a reculé jusqu’au dernier moment, mais la pression de l’épidémie de Covid-19 était trop forte. Parmi les mesures annoncées ce mercredi soir pour endiguer la troisième vague en France, Emmanuel Macron a présenté un calendrier totalement remanié pour les établissements scolaires en avril.

Ainsi, la semaine prochaine, les cours pour les élèves de maternelles, écoles élémentaires, collèges et lycées se feront à la maison. Les deux semaines suivantes, à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone, sera placée en vacances scolaires. Et le retour dans les salles de classe se fera à compter du 26 avril, d’abord pour les maternelles et les écoliers, puis la semaine suivante pour les collégiens et les lycéens. Le tout sachant que les déplacements entre régions seront autorisés ces prochains jours, lors du week-end de Pâques, pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s’installer ailleurs.

​Vous êtes parents, comment allez-vous vous organiser pour avril ? Allez-vous partir dès le week-end prochain ? Comment appréhendez-vous la semaine d’école à la maison ? Et pour la suite, vous aviez prévu un séjour pour les vacances, et vous devez en modifier les dates ? Pouvez-vous le faire ? Ou annuler votre séjour ? Allez-vous demander de l’aide aux grands-parents pour garder les enfants ?