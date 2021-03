FAKE OFF D’après un tweet de la députée LREM Anne Genetet, la France serait en quatrième position des pays à avoir administré le plus grand nombre de premières doses de vaccin anti-Covid. C’est faux

Injection du Vaccin Pfizer COVID-19 par un docteur, à Cagnes-sur-Mer (PACA), le 26 mars 2021. (Illustration) — SYSPEO/SIPA

La députée LREM Anne Genetet a affirmé dans un tweet, mardi matin, que la France était quatrième dans le classement des pays à avoir administré le plus grand nombre de premières doses de vaccin contre le Covid-19.

Elle a pourtant exclu de nombreux pays à la couverture vaccinale bien plus grande, tels qu’Israël, le Chili ou encore la Serbie.

Selon France Inter, la France se trouve à la 22e place du classement des pays ayant injecté le plus de premières doses de vaccin contre le Covid-19.

La France est « le quatrième pays au monde en pourcentage de la population qui a reçu une première dose » de vaccin contre le Covid-19, a écrit, mardi, la députée LREM Anne Genetet sur son compte Twitter.

« Fatiguée du bashing de la France », la porte-parole d’En Marche à l’Assemblée nationale réagissait à chaud à une intervention du professeur Gilles Pialoux sur France Inter. Le chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon à Paris y dénonçait notamment les choix de l’exécutif face à l’épidémie de coronavirus.

La France 4eme pays au monde en pourcentage de population qui a reçue une 1ere dose#Fatiguee du bashing de la France. Surtout de la part d’un confrère https://t.co/eHuODUKfdy pic.twitter.com/29IKUYuJ9Z — Anne GENETET (@AGenetet) March 30, 2021

Pour étayer son propos, la députée des Français de l’étranger a mis en avant un classement daté du 28 mars 2020 issu du site Our World In Data, affilié à l’université d’Oxford. Sauf qu’Anne Genetet n’a semble-t-il pas remarqué que ce classement ne comprenait que 19 pays, en excluant au passage de nombreux autres, pourtant très avancés en matière de vaccination.

Une demi-heure plus tard, face aux commentaires indignés d’internautes, la femme politique précisait ses propos en publiant un nouveau classement. « Le graphique complet nous place 15e à égalité avec l’Italie, l’Allemagne et la Pologne. Largement honorable aussi », commentait-elle. Las, cette deuxième affirmation est, elle aussi, erronée.

FAKE OFF

Le site Our World In Data permet notamment d’explorer de façon interactive le nombre d'injections et le taux de personnes vaccinées par pays. Chaque utilisateur ou utilisatrice peut ainsi personnaliser les Etats affichés, par exemple en ne sélectionnant que ceux de l’Union européenne ou de l’OCDE, par exemple.

De fait, l’infographie publiée par la députée omet de nombreux pays. Selon les recherches de France Inter, qui a consacré un article aux publications d’Anne Genetet, la France se situe en réalité à la 22e place du classement mondial en termes d’injecction de premières doses d’un vaccin contre le Covid-19. Il faut en effet inclure des pays comme Israël, le Chili ou la Serbie, qui ont réussi à mettre en place une couverture vaccinale particulièrement importante.

Dans sa deuxième publication, celle qui place la France « à la quinzième place » du classement, le graphique publié par Anne Genetet change, sans le préciser, de configuration. Il se base cette fois-ci sur le nombre de doses de vaccin administrées pour 100 personnes. Encore une fois, la députée fait erreur. La France se trouve à la 29e place du classement mondial, relève France Inter, qui précise que, même en excluant les pays pouvant être considérés comme des micro-Etats (tels que le Bahreïn ou les Maldives), l’Hexagone se trouverait alors à la 22e place.