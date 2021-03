Une éventuelle fermeture des écoles inquiètent certains parents et en rassurent d'autres — Michael Probst/AP/SIPA

Fermera ou fermera pas ? Ce mercredi soir, l’un des grands enjeux est de savoir si Emmanuel Macron annoncera une fermeture des écoles, comme lors du premier confinement.

Une mesure qui ne ferait pas l’unanimité chez les parents, certains y étant favorables, d’autres totalement opposées.

Pourquoi cette question suscite-t-elle de si vives émotions ?

Emmanuel Macron pourrait annoncer ce mercredi soir la fermeture des écoles, réclamée par plusieurs personnalités scientifiques et médicales afin de diminuer la circulation du coronavirus en France. Un choix évité depuis pratiquement un an, notamment lors du second confinement en novembre, où écoles, collèges et lycées étaient restés ouverts. Pour retrouver signe d’une fermeture totale, il faut remonter à mai 2020. Une exception vantée par le gouvernement et qui divise les parents.

D’un côté, on trouve ceux qui ont peur que leurs enfants se contaminent à l’école et contaminent par la suite les membres de la famille. Depuis quelques semaines, via les tests en milieu scolaire, les chiffres montrent de nombreux cas positifs parmi les élèves, avec parfois une circulation supérieure à la moyenne nationale. Alors que la France avait une incidence de 325/100.000 personnes lors de la semaine du 15 au 21 mars, elle était de 431 pour les 15-17 ans (les lycéens), de 350 pour les 11-14 ans (les collégiens), de 283 pour les 6-10 ans, de 122 pour les 3-5 ans, et de 58 chez les 0-2 ans, selon les données de Santé publique France.

Désaccords parentaux

Des chiffres qui inquiètent Céline*, mère de deux enfants. Elle dit avoir la boule au ventre à chaque fois qu’elle les emmène à l’école. « On est mieux protégé, nous adultes – par le télétravail, les masques, la distanciation – que nos enfants. Ça n’a aucun sens. Les laisser à l’école, c’est les laisser dans une zone à risque ». Malgré le peu de formes graves chez les enfants, « il suffit que ce soit le vôtre qui l’ait pour que vous vous en fichiez bien qu’il ne représente qu’une personne sur dix mille ou une sur cent », assène-t-elle. Céline dit prendre toutes les précautions possibles : ses enfants ne mangent pas à la cantine et ont des dispenses de sport.

D’autres parents craignent au contraire pour l’éducation et la santé mentale de leurs progénitures. Loïc *, père de quatre enfants, souhaite que les écoles ne ferment pas. « Mon aîné est à la fac et je vois les ravages du distanciel sur lui, la chute de moral, l’isolement et le décrochage scolaire… J’aimerais éviter cela pour mes trois autres ».

Quelle santé mentale pour les enfants ?

Il se souvient des séquelles laissées par le premier confinement, lors de la fermeture des écoles. « Il n’y avait pas de dosage dans le travail – parfois pas de devoirs, parfois trop, c’était la cohue, toutes leurs notes ont baissé ». Selon une étude du CHU de Toulouse, un enfant sur cinq a souffert d'un stress post-traumatique après le premier confinement.

S’il est d’accord pour que des adultes comme lui fassent « des efforts pour sauver les plus fragiles », pour ce juriste, il y a une ligne claire à ne pas franchir : préserver un maximum les enfants des mesures sanitaires restrictives. « Les enfants ne font quasiment pas de formes graves du coronavirus, qu’on ne les surprotège pas. Ils sont contaminants, mais dans ce cas, qu’on isole les autres personnes. » Selon Loïc, chaque famille peut faire l’effort de s’auto-confiner au maximum, pour permettre aux classes de rester ouvertes. Un effort qu’il sait difficile « mais nécessaire et vitale pour la future génération », plaide-t-il : « on a ouvert le travail en présentiel un jour par semaine tant on voit les ravages du distanciel pour des adultes accomplies et matures. Alors faire du 100 % distanciel pour des enfants… »

Pourquoi tant de désaccords parentaux ? « L’éducation est la principale inquiétude pour les adultes avec des enfants, explique la psychologue de la famille Mariane Ugho. Ils savent qu’ils sont jugés là-dessus plus que sur tout autre choix. Or, l’indécision du gouvernement rajoute du poids à l’éducation parentale : c’est à eux de décider ce qui est le mieux pour leurs enfants. » Ce surplus aurait tendance, à en croire la psychologue, à extrémiser les positions des parents, entre les pro-ouverture d’école et les partisans de la fermeture : « Pour prouver qu’on prend la bonne décision pour son enfant, on va faire croire que l’on sait ce que l’on fait, donc se fermer au débat ou à la discussion. ».

Des parents, pas des superhéros

La santé psychique des enfants est donc au cœur du débat. Mais selon d’autres parents, il faut la voir autrement. « Ils ne sont pas hermétiques au monde extérieur, tous ces débats sur l’école finissent par leur parvenir, et ils ont peur de nous contaminer, de contaminer les grands-parents, de tuer des gens », déplore Alain, père d’un enfant de 9 ans. « Il refuse de me faire des câlins tellement il a peur désormais de me transmettre la maladie…. A l’école, il ne parle que de ça avec des camarades. »

Des parents parlent aussi des souvenirs traumatisants du premier confinement. Brigitte ne veut plus revivre « le télétravail avec l’enfant à gérer en plus à la maison. Je suis maman, pas nounou. A force, mon fils et moi, on se détestait. On n’est pas fait pour travailler et vivre avec son enfant H24. C’est de la torture, pour l’un comme pour l’autre. » Elle poursuit : « C’est important de penser à la santé mentale des enfants, mais qui pensera à notre santé mentale à nous ? Combien de parents ont fait des burn-out lors du premier confinement ? Arrêtons de jouer les superhéros sous prétexte qu’on est parent, nous aussi on est fragile et on a besoin qu’on ne nous laisse pas tomber. »

Un avis que rejoint Mariane Ugho, partisane d’une plus grande aide aux parents que lors du premier confinement. Pour la psychologue, « il faut que l’Etat prenne conscience de la détresse psychologue parentale. On ne protège pas des enfants avec des parents au bord de la rupture psychique. »