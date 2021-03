Image d'illustration d'un test PCR. — Ludovic MARIN / AFP

La situation se dégrade particulièrement dans cette partie du Maine-et-Loire.

La commune du Louroux-Béconnais affiche un taux d'incidence de 1.678 cas pour 100.000 habitants.

Alors que la situation se dégrade un peu partout dans les Pays-de-la-Loire, le Haut-Anjou fait partie des territoires dans le viseur des autorités. Dans cette zone ouest du Maine-et-Loire, les chiffres du virus sont « préoccupants » selon la préfecture. Vendredi, elle alertait déjà sur une dégradation « rapide » avec un « taux de positivité record » de 16,1 % sur le territoire d’Anjou Bleu communauté, qui affichait un taux d’incidence de 447 pour 100.000 habitants.

Ce mercredi, l’Agence régionale de santé a annoncé le lancement d’une campagne de dépistage dès jeudi dans les communes d’Ombrée-d’Anjou et Val-d’Erdre Auxence. Il faut dire qu’au Louroux-Béconnais (3.000 habitants), déléguée à la seconde, le taux d’incidence grimpe en flèche pour atteindre 1.678 cas pour 100.000 habitants. Dans cette commune située à une vingtaine kilomètres à l’ouest d’Angers, le taux de positivité est égal à 23 %.

Les activités des associations suspendues

« L’analyse des causes de l’élévation de la positivité sur le territoire est liée à des contaminations lors des moments conviviaux ou des regroupements familiaux. Nous constatons une élévation de la positivité sur la tranche d’âge des 15-65 ans », indique la mairie de Val-d’Erdre Auxence. Il a déjà été demandé à « toutes les associations de suspendre leurs activités en intérieur et en extérieur, à destination des mineurs et des adultes, pour une durée de 15 jours minimum ».

D’après les dernières données de Santé publique France, le taux d’incidence est supérieur à 1.000 dans 1.818 communes en France (dont de très petites communes, où ce chiffre est donc moins significatif). Selon les dernier rapport de l'ARS, le taux d’incidence dans le Maine-et-Loire est de 285 pour 100.000 habitants. A titre de comparaison, il est de 263 à l’échelle des Pays-de-la-Loire et de 370 au niveau national.