La jeune chatte a été retrouvée dans le noir, dans un appartement fermé. — Les 4 Pattounes

Depuis le 6 janvier, une jeune chatte était abandonnée dans un appartement de Cugnaux, dans la banlieue toulousaine, sans nourriture ni lumière.

Elle a été sauvée vendredi dernier et rebaptisée « Miracle ».

Policière et fondatrice de l’association « Les 4 Pattounes », Céline Gardel annonce le dépôt d’une plainte.

A défaut de connaître le nom qu’elle portait dans sa première existence, la chatte rescapée a été baptisée « Miracle ». « Parce que c’est un miracle qu’elle soit encore vivante », assure Céline Gardel. Cette capitaine de police a fondé voici près de deux ans l’association de protection animale « Les 4 Pattounes ».

Elle n’avait encore jamais vu une situation similaire à celle de ce jeune félin, secouru ce mardi à Cugnaux, dans la banlieue sud-ouest de Toulouse. Depuis le 6 janvier et le départ des occupants du lieu, Miracle avait été laissée seule dans un appartement situé au rez-de-chaussée. Plus exactement, elle était coincée dans la cuisine, plongée dans le noir, puisque portes et volets du logement étaient clos.

Miauler l’a sauvée

« Il n’y avait plus d’eau, plus de nourriture. Je ne sais pas comment elle a survécu », s’étonne encore Céline Gardel. Abandonnée et coincée, la jeune chatte, âgée d’environ un an, n’avait plus qu’une ressource : miauler. Et ce sont ses cris qui ont fini par intriguer le voisinage.

Message sur les réseaux sociaux, puis bouche-à-oreille… L’affaire a fini par arriver vendredi dernier jusqu’à la policière et amie des bêtes, qui a contacté dans la foulée la police municipale. Alertée, une voisine a réussi à joindre les anciens locataires, partis vivre ailleurs. « Ils ont dit qu’ils envoyaient les clés par Chronopost, mais ça n’allait pas assez vite, témoigne Céline Gardel. Lundi, j’ai appelé les gendarmes. »

Finalement, les anciens occupants de l’appartement ont autorisé la voisine « à ouvrir la porte, même sans clé ». Autrement dit, à faire appel à un serrurier, payé par les « 4 Pattounes ». Dans l’obscurité, Miracle s’est d’abord réfugiée sous un meuble, avant de rejoindre la lumière, ses sauveuses et sauveurs. Au bout de presque trois mois de calvaire, « elle était hypercâline », sourit Céline Gardel.

La chatte, très amaigrie, a été examinée ce mercredi chez le vétérinaire. Non pucée, elle reste évidemment très faible mais sa vie n'est pas en danger. Une cagnotte a été ouverte pour couvrir les frais. Avant d'être placée en famille d’accueil, Miracle se trouve dans une situation administrative hybride pour encore quelques mois et l’issue de la plainte déposée auprès de la gendarmerie de Cugnaux.

« Mon association se porte partie civile, reprend sa fondatrice. Les propriétaires risquent jusqu’à deux ans de prison et 50.000 euros d’amende pour abandon volontaire. Nous demandons la confiscation de la chatte, pour pouvoir la mettre à l’adoption, l’interdiction de posséder des animaux ainsi que des dommages et intérêts, notamment pour les frais engagés auprès du serrurier. »

Vers une brigade animale ?

Par ailleurs, « Les 4 Pattounes » interviennent pour des missions de sensibilisation en milieu scolaire. « Nous faisons des projets avec des classes, développe Céline Gardel. Pour cette chatte, ce sont des élèves de cinquième du collège Emilie-de-Rodat à Toulouse qui vont vendre des goodies ou des gâteaux. »

Au-delà de ce cas exceptionnel, la capitaine de police œuvre à la création d’une brigade animale, au même titre que celle chargée des stups par exemple, qui réunirait policiers et gendarmes. « Pour l’instant, nous n’étudions pas la réglementation spécifique aux animaux à l’école de police, remarque-t-elle. Nous avons les encouragements du ministre de l’Intérieur. »