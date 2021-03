Olivier Veran, Christine Navarro et Emmanuel Macron ici lors de la visite de la cellule de contact-tracing de Créteil. — Jacques Witt/SIPA

Le président de la République doit s'exprimer ce mercredi à 20 heures pour annoncer de nouvelles restrictions sanitaires en raison de la progression incontrôlée de l'épidémie.

Au CHU de Rennes, les médecins s'inquiètent de voir les indicateurs se dégrader et demandent aux habitants de respecter les règles sanitaires.

Il est notamment conseillé de ne recevoir personne chez soi, sauf en extérieur.

Et si vous aviez la possibilité de parler à Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi ? Cette question, nous l’avons posée mardi à plusieurs responsables du CHU de Rennes, qui s’exprimaient pour lancer un grand appel à la solidarité des établissements de santé. En première ligne de l’épidémie, l’hôpital rennais a déjà dû déprogrammer 25 % de ses actes chirurgicaux pour faire de la place aux patients atteints du Covid-19, de plus en plus nombreux à arriver dans ses murs.

« Nous sommes déjà en très forte tension, à la limite de la saturation, et le nombre d’appels au Samu explose. Bien souvent, quand c’est le cas, nous voyons un afflux de malades quinze jours après. Les indicateurs pour le mois d’avril nous font très peur », prévenait le président de la Commission médicale d’établissement Jean-Yves Gauvrit.

« Fermer les écoles, ça a un impact terrible sur les enfants »

Alors que le président de la République doit s’exprimer ce mercredi et probablement annoncer un durcissement des mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus, les médecins rennais ont refusé de donner leur avis sur la possibilité d’un reconfinement. « Il n’y a pas de bonne réponse à cette question. Ma réponse ne serait que parcellaire car elle serait celle d’un médecin. Mais il y a bien d’autres facteurs à prendre en compte. Fermer les écoles par exemple, ça a un impact terrible sur les enfants. Et là, c’est le parent qui parle », estime l’infectiologue Matthieu Revest. Avant de préciser : « Ce que je peux dire, c’est que l’épidémie n’est pas contrôlée ».

« Avant de savoir s’il faut ou non reconfiner, il faut se dire qu’on a tous un rôle à jouer »

A ses côtés, le professeur Yannick Malledant acquiesce. Et va plus loin. « Avant de savoir s’il faut ou non reconfiner, il faut se dire qu’on a tous un rôle à jouer. Chacun a sa responsabilité. Nous sommes tous présidents de la République. En faisant attention à nos interactions sociales, en respectant les règles. Il n’y a qu’à regarder les rues de Rennes le soir », glisse celui qui coordonne les soins critiques pour la région Bretagne. Quand il rentre du travail au-delà de l’horaire du couvre-feu, le médecin croise visiblement beaucoup de gens. Trop de gens à son goût. « Chacun doit faire des efforts. On ne peut pas aller manger chez les copains en intérieur », prévient Matthieu Revest.

Les taux d’incidence grimpent partout

« Nous savons que si nous arrivons à un confinement, il y a un certain temps avant qu’il fasse effet. En fonction du niveau de saturation, il faudra agir vite », prévient Eric Wodey, responsable d’unité d’anesthésie du CHU.

A quelques heures des annonces du président de la République, des voix se font entendre en Bretagne pour réclamer des mesures adaptées à la situation locale. Si la métropole rennaise flirte avec un taux d’incidence à 300 cas pour 100.000 habitants, moitié moins qu’en région parisienne, le Finistère n’a toujours pas dépassé les 90 cas pour 100.000 habitants. La présidente du conseil départemental Nathalie Sarrabezolles espère être entendue. Mais les taux d’incidence grimpent partout, sous l’effet des variants plus transmissibles. Il va falloir faire des choix.