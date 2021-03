Une personne à vélo (illustration). — Alexandre GELEBART/20MINUTES

Pour les retardataires qui voulaient bénéficier d’une aide pour faire réparer leur vélo, il est déjà trop tard. Le dispositif « Coup de pouce vélo » s‘arrête en effet ce mercredi. Lancé par le gouvernement en mai 2020, à la fin du premier confinement, il permettait à des particuliers de réapprendre à circuler à vélo (équipements, sécurité, conseils…) mais aussi de réparer son deux-roues avec une aide pouvant aller jusqu’à 50 euros.

Par cette mesure, l’exécutif souhaitait encourager la pratique du vélo. Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, l’opération a permis de financer au total 1,9 million de réparations. La Fédération française des usagers de bicyclette (FUB) indique pour sa part que 1.387.368 Français ont bénéficié de cette aide, chez 4.371 réparateurs différents, pour un montant total de près de 109 millions d’euros.

Chère roue arrière

Si l’opération a connu un tel engouement c’est surtout car faire réparer son vélo peut vite revenir cher. Interrogé par Franceinfo, Slimane Djiddane, cogérant de Villovélo, précise ainsi que « ce qui reste raisonnable, c’est le frein où en général on change les patins et le câble, mais le plus cher reste une roue arrière complète ». Sur le site du petit magasin de vente et de réparation situé dans le 18e arrondissement de Paris, dans la catégorie freinage il est ainsi indiqué qu’un changement câble et patin coûte 12 euros. Un changement du jeu de direction est lui facturé 36 euros.

Mais le gros problème reste, pour les réparateurs, l’approvisionnement en pièces. Didier Chalibert, le grossiste qui fournit Villovélo, indique en effet à France Info que les délais de livraison ont explosé depuis la crise sanitaire car la production se fait à 90 % en Asie. Selon lui, « il y a carrément entre 15 et 25 semaines de délai sur certaines pièces ». Face à un vélo endommagé, il faut donc désormais savoir être patient avant de pouvoir remettre un coup de pédale.