Emmanuel Macron à Créteil le 29 mars 2021. — Ludovic Marin/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’exécutif est une nouvelle fois à l’heure des choix dans les réponses à apporter face à la crise sanitaire. Des services de réanimation qui ont dépassé le pic de la 2e vague de l’épidémie de Covid-19, un virus qui ne freine pas encore sa course, une vaccination trop lente pour modifier la donne : tel est le sombre tableau qui se dresse alors que va se tenir ce mercredi un énième conseil de défense annoncé comme décisif. Emmanuel Macron devra notamment trancher sur le dossier de l’ouverture des écoles ou encore sur celui d’un durcissement du confinement.

Au procès de l’ex-policier Derek Chauvin, mardi, les témoins se sont succédé à la barre. Un ex-combattant MMA, une lycéenne et sa cousine de 9 ans, une femme pompier, ces passants ont décrit leur « tristesse » face à l’agonie de George Floyd à laquelle ils ont assisté, impuissants, encore hantés aujourd’hui de « ne pas avoir pu le sauver ». Notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Berry, vous fait un compte rendu de cette journée de procès marquée par la colère et l’émotion.

Les restrictions sanitaires dans le Rhône n’auront pas freiné les participants. Une fête sauvage, avec musique et boissons, a rassemblé quelque 300 personnes mardi en fin de journée sur les quais de Saône à Lyon. Face à ces comportements, les autorités sont particulièrement mécontentes. « Rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l’ordre de ne pas intervenir », a tweeté la préfecture, avant d’annoncer une saisine du procureur dans le cadre de l’article 40 du Code pénal.